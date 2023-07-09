«Город не учит быть умным»: педагог рассказал, зачем водить детей в лес и чем их там занять

Педагог уверен – детям необходимо бывать в лесу. Фото: Андрей АБРАМОВ

Надо ли ребенка водить в лес? Чем его там занять? Почему город не учит быть умным? Об этом и не только поговорили с преподавателем Борисом Старостиным.

Зачем вообще водить детей в лес?

- Дети – такие же люди. Всем людям велено «в поте лица сеять хлеб свой». С хлебом уже, конечно, не получается –технологии изменились. Мы можем только найти другие новые варианты, чтобы был «пот лица». А это как раз уход за природой и всем тем, что от нее осталось.

Вот ребенок подходит к взрослому и спрашивает, нужна ли его помощь, а ему говорят: «отойди!». К другому подходишь – «отойди!», к третьему подходишь, а он говорит – «ты мне технику безопасности нарушаешь!». И он не подходит больше ни к кому и никогда. Получается, что взрослые что-то делают, они такие важные, а ты – не пришей кобыле хвост.

А что родителю делать, если его работа – нажимать кнопочки на компьютере, и даже дома морковку на терке натереть не позовешь – для этого комбайны придумали.

- Домашний труд ведь как-то не вдохновляет, нужно что-то героическое. Взрослые нам такое не предлагают, значит мы должны искать это сами!

Выходишь в лес и вдруг обнаруживаешь деревья, заваленные мусором и землей. Что-то копнешь, а тут – гниль. Почему гниль? Потому что у ствола такая кора, которая не выносит влажности и темноты, ей нужен свет и сухость. Ты начинаешь их очищать, и у тебя появляется энтузиазм. Этот энтузиазм закопан под землей, у корней.

Как лес может изменить ребенка?

- На каждом человеке навалено лишних полметра, как на деревьях в лесу. И корни, соединяющие нас с землей, в завале, а расчистить их можем только мы сами. И вот когда мы занимаемся лесом, мы занимаемся и собой. И из леса возвращаемся веселыми, удовлетворенными, полными сил и энтузиазма завтра идти сюда еще раз.

У каждого ведь появляется своя любимая работа. Я не люблю работать граблями, но я просто тащусь от очищения корней. Я нахожу там каких-то жуков, жужелиц, ядовитых гусениц, все это собираю и полную ладонь несу взрослому, прошу определить – это вредители или полезные насекомые. И взрослый интересуется, он не говорит мне «отстань» или «ты меня отвлекаешь», он занимается тем же, чем и я. Оказывается, между нами не такая большая пропасть. А это редко происходит – не когда ребенка обслуживают, а когда он помогает и находится на одном уровне со взрослыми.

Когда мы выходим из леса, мы уже немного другие люди – тихие, мирные, рассудительные.

В чем значимость работы «в поте лица», если это – капля в море для леса и планеты в целом?

- Главное, чтобы «пот лица» был. И ведь если нет телесных, физических усилий, то потом и умственным неоткуда взяться. Мы вырабатываем «умственные мышцы» не умственными усилиями, а физическими. Люди, которые в детстве много бегали и имели ловкость рук, начинают позже много «бегать» умственно и иметь ловкость ума.

Иногда случается, что человек чистит ствол дерева, а ты подходишь и говоришь – у тебя тут уже 4 раны, и ты вообще чистишь не в том направлении, «против шерсти». А он отвечает: «чего?». Говоришь ему: «Вот это ранка». Он удивленно тебе: «Да?». Или пила не работает – он думает: «ну это, наверное, так и есть, она и не должна работать». Ты объясняешь, что пилу надо за низ ручки держать, он кивает, начинает пилить, а через минуту подходишь – он снова держится за верх ручки и плачет. Такие ментальные «затыки» - очень примитивные - обнаруживаются в бесчисленном количестве. Город не очень учит быть умным, он учит приспосабливаться. Нормальному уму учит только ручная работа, физический труд – в частности, лес.

Многие скажут: «я туда не пойду, я вообще не знаю, что там делать!». Как быть?

Это все складывается в прекрасную формулу: любишь лес, отойди от него, не трогай руками! Ты можешь только напортить.

Мы хотим своим детям внушить, что они могут только портить? Вряд ли. Если я повредил дерево, никакой катастрофы не случилось: во-первых, дерево умеет себя залечивать, во-вторых, рядом еще тысячи деревьев.

Если я специально порчу деревья одно за другим, это другое дело. Часто люди это делают, например, чтобы не портить жизнь другим: я лучше не буду мешать людям, а пойду и отыграюсь на деревьях. Но вот ты отыграешься пару раз и поймешь, что в ответ агрессии нет, лес не отвечает тебе на негатив. И у человека, не испорченного окончательно, наступает какое-то душевное изменение – ему больше не хочется пакостить. Лес очень силен в этом смысле – отвечать добром на зло.

Если хочется быть здоровыми и развитыми – идите лесом, идите в лес!