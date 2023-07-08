«Околдовала мандаринами»: как самарская кавалеристка завоевала сердце командира взвода

Ольга и Павел Митрофановы познакомились во время совместной работы на патрулировании города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сказки со счастливым концом начинаются со знакомства прекрасной принцессы и его принца на белоснежном коне. В нашей истории на коне была сама принцесса Ольга, которая и завоевала сердце своего принца – командира 1 мобильного взвода 5 роты ППСП Управления МВД по городу Самаре Павла Митрофанова. Два года назад влюбленные сыграли свадьбу, а сейчас уже воспитывают белокурого Сашеньку. В День Семьи, Любви и Верности 8 июля Ольга и Павел поделились с «КП-Самара» своей романтической историей любви.

Пришел, увидел… полюбил

В новогоднюю ночь на 2019 год капитан полиции Павел Митрофанов заступил на дежурство по обеспечению безопасности на территории Самары. В помощь подразделению ППСП на новогодние праздники направили сотрудников конной полиции. Павел увидел Ольгу и влюбился в нее с первого взгляда.

- Я помню тогда подошел к ней и попросил номер телефона, якобы для того, чтобы связываться по работе, - вспоминает Павел Митрофанов. – Мы начали переписываться в этот же день, потом переписывались даже сидя в одной служебной машине – я на переднем сидении, она на заднем.

Уверенная в себе сотрудница полиции сама сделала первый шаг

Ольга тоже проявляла симпатию к молодому капитану, но переживала, что их отношения не заходят дальше переписок. Тогда уверенная в себе кавалеристка сама сделала первый шаг и пригласила интересного мужчину на свидание.

- В новогодние праздники в кинотеатрах шел мультфильм «Гринч». Я с детства любила фильм с Джимом Керри про похитителя Рождества, поэтому это оказалось неплохим поводом для приглашения, - говорит Ольга.

Темный зал, первый поцелуй. Роман закрутился с невероятной скоростью. Сотрудники полиции не часто попадали в одну смену, но каждый день ждали друг друга с работы, чтобы провести вечер вместе за чашкой горячего кофе. Мудрая девушка нашла подход к Павлу и влюбила его в себя окончательно и бесповоротно.

Мандарины стали символом любви Ольги и Павла Митрофановых

- Каждое дежурство я носила ему мандарины. Даже приманивала его, можно сказать. Звоню – приезжай, я тебя мандаринами угощу, он не мог устоять. Получается, это наш семейный фрукт, - смеется сотрудница конной полиции.

Работа бок о бок, общение по телефону, совместные прогулки – с каждым днем они находили много общего. Так незаметно прошло время и в июне 2021 года пара скрепила союз узами брака. В скором времени в семье Митрофановых появится малыш.

- Нашего сына зовут Александр, в честь дедушки. Его рождения ждали всем полком, срок приходился как раз на День Патрульно-постовой службы 2 сентября. Но малыш немного задержался и появился на свет утром, 3 сентября. Мы даже хотели назвать его Мишей (в честь Михаила Шуфутинского и его песни), но остановились на Александре, - говорит молодой отец.

Появления на свет Сашеньки ждали всем полком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Малыш Саша любит природу и прятать еду про запас

Во время нашей беседы с семьей Митрофановых, маленький Саша, которому уже 1 год и 9 месяцев, сидел в своей прогулочной коляске и увлеченно наблюдал за белочками, которые бегали в парке. Белокурый мальчишка норовил выбраться и тоже побежать по травке вслед за шустрыми грызунами. Мама Оля заметила интерес ребенка и расстегнула ремни безопасности.

- Это не за белками наблюдает, а березку увидел, - говорит мамочка, чем вызывает недоуменные взгляды журналистов. – Саша очень любит природу, траву, деревья, листочки. Животные его не очень привлекают.

Родители из династии полицейских не исключают возможности, что сын тоже пойдет по их стопам и поступил на службу в ряды МВД. Однако сейчас, маленький Саша больше проявляет тыловые качества.

— Вот, дашь ему печеньку на прогулке, а он ее спрячет в коляске. Потом едешь, а он уже что-то жует. Откуда? А у него там целый склад запасов. Сначала складывает, потом реализовывает – настоящий тыловик, - смеется молодая мама.

Белокурый малыш очень любит природу, но и к лошадкам остался неравнодушен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Павел и Ольга рассказали нам секрет залога счастливых и крепких отношений. Главное – понимать и поддерживать друг друга. Полицейские, которые уже немало лет проработали в структуре МВД, прекрасно понимают всю специфику службы. Ольга поддерживает супруга и не ругает, если он задержался на работе, ведь она понимает, как это важно – ловить преступников ради безопасности жителей города. Павел в свою очередь поддерживает жену, которая сейчас находится в декретном отпуске, мужчина изо-всех сил старается дать для своей семьи все, чтобы его любимые ни в чем не нуждались, не забывая при этом про заботу и любовь.

Редакция «КП-Самара» поздравляет наших читателей с праздником Семьи, Любви и Верности. Любите и берегите друг друга!