В середине недели жару сменит похолодание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С конца июня 2023 Самару накрыл зной. Столбики термометров поднимались до +37, а 10 июля синоптики обещают и вовсе +39. Не всем самарцам нравится такое пекло, некоторые мечтают, чтобы жара скорее отступила. Рассказываем, когда закончится жара в Самаре в июле 2023 года.

Следующая неделя, с 10 по 17 июля 2023 года, в Самаре снова начнется со зноя. Причем практически с аномального. Днем 10 июля ожидается жара до +39 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ночью прохлады тоже не будет: +24 градуса.

Во вторник, 11 июля, тоже жарко, но не выше +32 градусов. Так же переменная облачность. Ночью до +24 градусов.

А вот в среду, 12 июля, в Самаре придет для кого-то долгожданное похолодание. Днем синоптики обещают не выше +21 градуса, да еще и дождь утром зарядит. Также погода будет испорчена порывистым ветром до 9 м/с. День будет пасмурный, лишь вечером на пару часов выглядит солнце. Ночью +17 градусов.

В четверг, 13 июля, тоже холодно: до +20 градусов, после обеда дождь. Весь день ветрено, до 9 м/с.

В пятницу, 14 июля, похолодает еще на пару градусов. День будет хмурым. Утром ожидается дождь. Днем всего +14...+19 градусов. Ночью +14...+16 градусов.

В выходные дни тепло, но не жара, в Самару вернется. В субботу, 15 июля, полдня дождь, переменная облачность, до +24 градусов в светлое время суток. В воскресенье, 16 июля, сухо, солнечно, днем до +26 градусов.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru.