Не купайте в жару и угостите арбузом: ветеринар рассказал про главные ошибки владельцев животных в зной

От жары страдают и люди, и животные Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре настоящая жара, и зной отступать не планирует. Наши питомцы переносят ее ничуть не легче, чем их хозяева. Опытный ветеринарный врач Александра Глебова рассказала «Комсомольской правде», какие опасности угрожают усатым-хвостатым летом, стоит ли стричь животных в жару и как на самом деле можно помочь домашним любимцам пережить летнюю духоту.

Опасность №1: несвежая вода

Первое правило в жару: обеспечьте питомцу беспрепятственный доступ к воде. Правило, казалось бы, очевидное, но есть нюанс.

- Вода непременно должна быть свежая и чистая, - предупреждает ветеринар. – Не забывайте менять ее и как минимум раз в день наливать свежую, иначе в ней могут скапливаться болезнетворные бактерии. Оставляйте несколько мисок в разных местах квартиры, даже если обычно обходитесь одной емкостью.

Опасность №2: перегрев в квартире

Уходя на работу на весь день, хозяин оставляет питомца в духоте квартиры, где животному может грозить тепловой удар. Чтобы этого избежать, нужен доступ к наиболее прохладным уголкам квартиры

- Летом оставляйте дверь в ванную комнату открытой. Именно здесь чаще всего питомцы прячутся от изнуряющей жары, - говорит Александра Глебова. – Также зашторивайте окна, чтобы исключить проникновение солнечного света, и при возможности оставляйте включенным кондиционер.

Опасность №3: купание в холодной воде

Кажется, что лучшее средство против жары – это окунуться в прохладную воду. Но ветеринары предупреждают: главное – не переусердствовать.

- В жаркую пору нельзя купать собаку в холодной воде или поливать ее из душа. Это ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы животного и может повлечь летальный исход. Лучше не купать собаку или кошку полностью, а лишь немного смачивать отдельные зоны - лапы, уши и живот - теплой водой, - объясняет ветеринар. – Этого достаточно, чтобы охладиться.

Опасность №4: раскаленный асфальт

Если кошек еще можно оставить нежиться под кондиционером дома, то вот владельцам собак от регулярных прогулок увильнуть не получится. И в зной, и в холод питомцы нуждаются в вылазках из дома. Только вот летом стоит соблюдать еще больше правил, чем обычно. И первое из этих правил — категорическое «нет» палящему солнцу

- Старайтесь выгуливать питомца рано утром или поздно вечером,- предупреждает ветеринар. - В крайнем случае, выбирайте места, где много деревьев и тени. Избегайте участков с раскаленным асфальтом — питомец может обжечь подушечки лап.

Опасность №5: салон автомобиля

К сожалению, редкое лето обходится без гибели оставленных в салоне автомобиля собак. Эксперты напоминают: салон припаркованного авто уже через несколько минут превращается в настоящий парник, в котором песику вовсе не место.

Опасность №6: тесный намордник

- Летом очень важно правильно выбрать намордник. Он не должен быть тесным, пес в нем должен свободно дышать, открывать рот и высовывать язык, - отмечает ветеринар. – А еще в жару не стоит предлагать питомцу активные игры на улице, так он только быстрее перегреется.

Опасность №7: окна

В жару опасность для кошек может нести окно: в погоне за дуновением свежего ветра (или за пролетающей птичкой) кошка может выдавить москитную сетку и вместе с ней рухнуть вниз. Это чревато серьезными травмами. Еще одной частой причиной трагедии становятся окна оставленные на микропроветривании. Коты могут застрять между створкой и рамой. Это очень опасно: длительное сдавливание мягких тканей, органов, сосудов тела и конечностей нарушает их кровоснабжение, развивается отек и ишемия, часто после этого животные погибают.

НА ЗАМЕТКУ

Сократите порции и угостите арбузом

Жара приводит к снижению аппетита не только у людей, но и у домашних питомцев. Заставлять животное есть насильно не стоит, а вот немного сократить порцию и изменить режим питания – хорошая идея

- Лучше всего кормить собаку или кошку рано утром и поздно вечером, когда немного прохладнее, - советует эксперт. – Также можно разделить привычный рацион на несколько частей, и кормить чаще, но меньшими порциями. В жару животному нужно больше белковой пищи, чтобы получить все необходимые питательные вещества из небольшого объема. Не забывайте и про свежие фрукты и овощи, они должны составлять около 5% от рациона. Хорошо вест в рацион арбузы, они богаты жидкостью. Однако вводить в рацион их нужно постепенно, чтобы не было проблем с желудком.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Стричь или не стричь?

Многие хозяева считают, что в жару питомца непременно надо стричь, причем лучше налысо. Однако ветеринары предупреждают: это ошибка.

- Шерсть защищает кожу животного от прямых солнечных лучей и создает «воздушную подушку» между внешним воздухом и кожей, - объясняет ветеринар. – Поэтому стрижка может принести больше вреда, чем пользы. Так что стричь рекомендуется только животных без подшерстка. Либо если появляются такие проблемы как свалявшаяся шерсть или патологическая линька. Но лучшее, что хозяин может сделать для своего питомца - тщательно вычесать подшерсток. Короткий пуховой слой удерживает прохладу у кожных покровов, не дает питомцу перегреться.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Первая помощь при тепловом ударе

- Перенести животное в прохладное место, обильно намочить прохладной (не ледяной!) водой и/или накрыть прохладными полотенцами.

- Аккуратно напоить небольшим количеством воды. Если у собаки судороги и потеря сознания, достаточно аккуратно периодически смачивать ротовую полость водой (десна, язык).

- Регулярно измерять температуру тела: охлаждение нужно прекратить при показателях градусника 39,4 и ниже.

- Если собака потеряла сознание или начались судороги, положите что-нибудь под голову, чтобы она имела положение 30 градусов по отношению к телу.

- когда собака придет в себя, покажите питомца ветеринару