«Жесткий фейк»: в «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о переходе Гленна Бейла в ЦСКА

Гленн Бейл пока не подтвердил и не опроверг слухи о своем переходе в ЦСКА. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Притянуто за уши»

8 июля 2023 года в ряде телеграм-каналов появилась информация о возможном переходе защитника Гленна Бейла из «Крыльев Советов» в ЦСКА. Приводились даже подробности сделки — якобы голландец окажется в армейском клубе в обмен на молодого полузащитника Егора Ушакова. Также сообщалось о том, что Бейл уже два дня находится в Москве на переговорах с ЦСКА.

Бейл действительно с четверга, 6 июля находился в Москве — вместе с «Крыльями Советов», в составе которых тренировался и участвовал в контрольном матче против нижнекамского «Нефтехимика». После чего, как и все игроки команды, получил два выходных дня, оставшись, как и многие, до конца недели в Москве. Так что это «доказательство» переговоров выглядит «притянутым за уши». Как и факт прохождения просмотра в самарской команде молодого армейца Ушакова.

Ушаков удачно с точки зрения статистики провел матч с «Нефтехимиком». На его счету забитый мяч и две голевые передачи. Но главный тренер самарцев Игорь Осинькин не склонен переоценивать этот успех.

- Он поучаствовал в забитых мячах, но его физическая форма далеко-далеко от желаемой, потому что он практически не тренировался. Наверное, в какой-то мере ему повезло, что он участвовал в голевых ситуациях. Хотя в эпизоде с голом было определенное мастерство. Хотим провести несколько тренировочных дней, чтобы увидеть, как он выглядит в тренировочной работе, а не только на поле. Пока он был «сыроват», - цитирует Осинькина «Чемпионат».

Переговоров не было

Первым информацию о переходе своего клиента в ЦСКА опроверг в СМИ агент Гленна Бейла. Затем появилась и официальная реакция самарского клуба.

- У Гленна действующий контракт с «Крыльями». Никаких переговоров между нашим клубом и ЦСКА о его трансфере не было. Предложений по Бейлу в «Крылья» не поступало, - цитирует пресс-службу «Крыльев Советов» Metaratings.ru.

Опровержения появились даже в тех каналах, которые одними из первых написали о вероятном переходе.

- Фейк. Не верьте паршивым источникам, - жестко опровергли «инсайдеры» сами себя.

Кому выгодна «деза»?

По всей вероятности, эта информация могла быть запущена в Сеть, изначально будучи вымышленной, для раскрутки и привлечения подписчиков на определенные каналы в соцсетях.

Есть также версия, что пиарщикам столичного клуба нужно было как-то переключить фокус внимания с весьма болезненной темы переходов игроков ЦСКА Марио Фернандеса и Хесуса Медины в «Зенит» и «Спартак» соответственно.

Сам Гленн Бейл в своем телеграм-канале пока никак не прокомментировал шум вокруг его персоны. Что, впрочем, может банально объясняться вышеупомянутыми выходными.

«Крылья Советов» возобновляют тренировочный сбор в Самаре 10 июля 2023 года. До начала чемпионата они проведут контрольные матчи в Казани с «Рубином» и дома с «Уралом».