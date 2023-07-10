Радоновые ванны и подводное вертикальное вытяжение позвоночника: как в Самаре лечат от болей в спине

Matrёshka Plaza — санаторий с 55-летней историей. Фото: Matrёshka Plaza

55 лет опыта

К сожалению, каждый из нас рано или поздно сталкивается с болями в спине. Причин для их появления множество: неправильная осанка, большие физические нагрузки или, наоборот, сидячий образ жизни и недостаток движения, травмы, осложнения после болезней (особенно коронавируса), а также нарушение обменных процессов. Проблемы с позвоночником могут проявляться не только болью в спине, но и в зависимости от локализации – головными болями, головокружениями, онемением в верхней части туловища или рук, прострелами в ногах. При таких тревожных «звоночках» нужна обязательная консультация врача, обследование и назначение индивидуального лечения.

Для успешного избавления от болей и восстановления здоровья позвоночника большое значение имеет санаторное лечение. В Самаре уже более 55 лет уникального опыта по оздоровлению опорно-двигательного аппарата накоплено в санатории MatrёshkaPlaza, который входит в состав одноименного многопрофильного лечебного комплекса. Таким образом, здесь могут оказать все виды услуг для пациентов с болями в спине и суставах: от разового приема врача до полноценного санаторного курса.

Интерьеры, в которых проводится лечение, радуют глаз. Фото: Matrёshka Plaza

Вот это комплекс!

Особенность санатория в его уникальной лечебной базе. Здесь имеется крупная (целых 4 этажа!) бальнеолечебница для проведения водных процедур, в том числе разнообразных ванн: сероводородных, скипидарных, аромасоляных, аромажемчужных, хлоридо-натриевых, бишофитных, радоновых, йодобромных, нафталановых, хвойно-салициловых и других.

Ванны в санатории — почти искусство! Фото: Matrёshka Plaza

Особо стоит остановиться на радоновых ваннах. Они оказывают комплексное воздействие на организм: снимают болевой синдром и воспаление, повышают тонус, улучшают метаболизм, укрепляют стенки капилляров, ускоряют регенерацию тканей, стимулируют иммунитет, а главное – способствуют активному долголетию. Причем в MatrёshkaPlaza создан свой собственный искусственный источник радона - радоновая лаборатория.

Процедура подводного вертикального вытяжения позвоночника уникальная для Поволжья. Фото: Matrёshka Plaza

Особый упор в оздоровительных программах санатория делается на вытяжении позвоночника: тракционном на аппарате «Ормед» и подводном вертикальном вытяжении. Последний вариант – редкая для Поволжья процедура. Теплая вода и небольшая нагрузка расслабляют мышцы, улучшается кровоток и питание межпозвонковых дисков. В процессе вытяжения увеличивается расстояние между позвонками, происходит декомпрессия. Процедура назначается при сколиозе, грыжах и протрузиях и ряде других заболеваниях позвоночника. Для тех, кто проходит комплексную программу подводного вертикального вытяжения, созданы все условия: поскольку сидеть во время прохождения курса крайне нежелательно, питание организовано за высокими вертикальными столами, а в комнатах отдыха и местах ожидания расположены не только кресла, но и диваны.

Также в санатории проводится спелеотерапия, грязелечение, широкий комплекс современных аппаратных физиопроцедур, механотерапия, медицинский массаж.

В Matrёshka Plaza — современная аппаратная физиотерапия. Фото: Matrёshka Plaza

Как на курорте

Стандартная продолжительность санаторного лечения в MatrёshkaPlaza-12 дней: так достигается максимально эффективное воздействие на организм. Но в зависимости от ситуации курс может быть сокращен или продлен.

Между процедурами — прогулки. Фото: Matrёshka Plaza

В каждую путевку включена консультация врача санатория, физиотерапевта и при необходимости – врача-невролога или ревматолога. Программа процедур подбирается индивидуально в зависимости от показаний и противопоказаний. Осуществляется постоянный врачебный контроль состояния пациента, эффективности и безопасности процедур.

В путевку входит 3-разовое питание ресторанного уровня. Фото: Matrёshka Plaza

Гости MatrёshkaPlaza проживают в комфортабельных номерах отеля с красивыми интерьерами. Для них предусмотрено 3-разовое питание ресторанного уровня. В свободное от процедур время можно прогуляться по живописной террасе или в парке с озером. По вечерам – развлекательная программа. Все это создает атмосферу великолепного курорта, где есть самое лучшее для выздоровления, хорошего отдыха и приятных впечатлений, которые усиливают позитивный эффект от процедур.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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https://sanatory.matreshkaplaza.com/