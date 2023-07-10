«Купается голышом с сыном-подростком»: самарец через суд хочет отправить бывшую жену на лечение и забрать детей

Судебные тяжбы при бракоразводном процессе влияют на психику детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина и Валентин (имена изменены – прим. ред.) из Самары поженились много лет назад. У пары родилось двое сыновей – старшему сейчас уже 12 лет, младшему – 4 года. Но отношения между супругами, увы, не сложились и семья распалась. Нина подала заявление на развод, раздел детей и имущества аккурат в день рождения мужа. Начались долгие судебные разбирательства, деление совместно нажитого и борьба за трехкомнатную квартиру в элитном доме. К сожалению, в самом эпицентре скандала оказались мальчишки, которые одинаково любят маму и папу, но с каждым новым судебным иском испытывают все большее давление на неокрепшую психику. Сейчас Валентин уверяет, что его жена психически неуравновешенна и нуждается в лечении, и хочет забрать детей себе, пока женщина не получит помощь специалистов. Журналист «КП-Самара» узнала подробности «войны» Валентина и Нины.

Ругаются родители – страдают дети

- Я хочу, чтобы мама и папа не ругались. Я хочу, чтобы мы все были вместе, - говорит 12-летний сын враждующих родителей во время разговора с судебным психологом.

Год назад отец забрал младшего сына Ванечку (имя изменено) жить к себе на съемную квартиру. Валентин был уверен, что мать его детей не справляется со своими обязанностями. В распоряжении «Комсомольской правды» есть видеозапись, на которой малыш уверяет, что счастлив рядом с папой и не хочет возвращаться к матери. Однако по определению суда органы опеки забрали младшего сына у отца и вернули к Нине.

Через некоторое время отцу из детского сада позвонили воспитатели и попросили Валентина прийти за Ваней.

- Мне дали пакет с пижамой, в которой в тихий час спит сын. Когда я вытащил белье, оно было насквозь мокрым. Ваня никогда раньше не мочил штанишки во сне. Когда сын жил со мной такого не было. Воспитатели рассказали, что ребенок стал агрессивным, а его мама даже не забирает грязные вещи домой, чтобы постирать. Это был первый «звоночек», - рассказывает журналисту мужчина.

Через некоторое время Валентин заметил, что его дети стали проявлять агрессию и к нему самому. Он даже предположил, что их мать могла нарочно настраивать сыновей против отца.

- Я всегда говорил мальчикам, что мы с мамой их одинаково любим и будем о них заботиться, - уверяет Валентин. - Я оставил бывшей жене все имущество - ради детей, чтобы они ни в чем не нуждались. Однако я позволил себе поставить камеру видеонаблюдения в трехкомнатной квартире, которая по документам принадлежит мне – исключительно ради безопасности детей, я очень за них переживал.

Мужчина оставил бывшей жене трехкомнатную квартиру в элитном доме, чтобы его дети жили в комфорте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дала аллергенный сок, чтобы «вызвать на эмоции»

Представитель Валентина по нотариальной доверенности в суде, Елена Шереметьева, рассказала «Комсомолке», что у Нины были задокументированные проблемы с психическим здоровьем.

- Нина ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере, потом диагноз был снят. Однако после вторых родов состояние женщины ухудшилось, что впоследствии и стало одной из причин развода. Нам удалось получить выписку из клиники, где подтвердили наличие в прошлом у Нины проблем психического характера, - говорит Елена Шереметьева.

Валентин уверяет: мол, Нина не всегда ведет себя адекватно с детьми. Она может позволить себе принимать ванну голышом вместе со старшим сыном-подростком, порой бьет детей, даже специально давала аллергенные продукты, зная, что малышу может стать от этого плохо.

- В переписке с бывшим мужем Нина заявила, что действительно давала младшему сыну сок, на который у него аллергия. Своими действиями, как она говорит, она пыталась «вывести бывшего мужа на эмоции», - рассказывает адвокат.

«Втыкает ручки в сверстников»

Валентин считает, что его бывшей супруге необходима помощь специалистов. А пока женщина не прошла курс лечения, дети, по его мнению, подвергаются опасности.

- Однажды я пришел к ним домой, чтобы забрать игрушки Вани. Старший сын, к моему удивлению, повел себя очень агрессивно. Он пытался отнять силой у маленького братика коробку с машинкой. Я всеми силами старался уладить конфликт, объясняя подростку, что трехлетнему ребенку эта игрушка нужнее, чем ему. Старший сын в истерике катался по полу, а мать в это время стояла в дверях и улыбалась, даже не намеревалась что-то делать. Я считаю, что она нарочно стравливает детей и настраивает их против меня, - уверен Валентин.

Когда начался бракоразводный процесс, начали поступать и жалобы из школы на старшего сына Нины и Валентина. Учителя говорят, что мальчик стал агрессивен по отношению к своим одноклассникам, были случаи, когда он втыкал ручки в руки сверстников.

- Так делает супруга, когда учит уроки с сыном. Если он что-то не понимает, вместо того чтобы объяснять, она тыкает в него ручку. После и вовсе делает за него уроки. Мы уже не один раз конфликтовали из-за ее манеры воспитания, но она будто не слышит, - уверяет Валентин.

Педагоги настаивают, чтобы подросток начал заниматься с логопедом и психологом, однако пока Нина не спешит выполнять эти рекомендации.

Пишет заявления в полицию

У Нины – противоположная точка зрения. Женщина уверяет, что это бывший муж якобы регулярно избивает ее и детей. И даже неоднократно писала соответствующие заявления в полицию. Однако пока правоохранители не нашли оснований для возбуждения уголовного дела – факты насилия не нашли подтверждения.

Родители в рамках бракоразводного процесса прошли диагностику у психолога, чтобы выявить патологии в поведении с детьми. В результате психологи подтвердили, что у родителей противоречивый тип воспитания.

- Конфликтность во взаимоотношениях между супругами – нередкое явление, даже в относительно стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в «поле битвы» конфликтующих сторон. Здесь они получают возможность наиболее открыто выражать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой о благе ребенка». При этом разница во мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и санкциями, другой же склонен «жалеть» ребенка, идти у него на поводу. Характерное проявление вынесения конфликта между родителями в сферу воспитания – выражение недовольства воспитательными методами друг друга. При этом легко обнаруживается, что каждого интересует не столько то, как воспитывать ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах, - такой вывод сделали психологи.

Просят повторную экспертизу

Валентин и его адвокат настаивают – Нине нужно пройти лечение. Несмотря на то, что психологи, опека, полиция и другие компетентные органы, не видят проблемы в семье, они стремятся доказать, что дети находятся в опасности. Сейчас адвокат Елена Шереметьева направляет письма с просьбой провести повторную экспертизу психологического и психического здоровья матери, аргументируя наличием у нее в прошлом соответствующих проблем.

-Мой клиент по собственной инициативе прошел полиграф и получил психологическое заключение у доцента кафедры, который показал, что никаких корыстных целей отец не преследует. Он лишь хочет, чтобы его дети были счастливы и спокойны. Мы уверены, что пока они живут с мамой, которая всеми способами настраивает детей против отца, это не случится, - уверяет адвокат.

На этой неделе состоится очередное заседание по бракоразводному процессу Нины и Валентина. Защитник молодого отца собирается доказать, что дети находятся в опасности. Также Елена Шереметьева надеется на поддержку со стороны органов опеки и правоохранительных органов. В настоящее время этим делом занимается СУ СКР по Самарской области, а также ОП-4, они проводят проверку.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.