Грозы, град и дожди волнами: жара резко уйдет из Самарской области

Уже в среду температура воздуха упадет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похоже, погода решилась на очередной сюрприз. Жителей Самарской области ждет резкое похолодание после 40-градусной жары.

Сегодня в некоторых районах области столбики термометров поднимаются до +41, а уже в среду синоптики обещают +13 ночью и +19… +24 днем. Похолодание придет в регион вместе с дождями и грозами.

«Летом обычно жарко»

В жаре, которая установилась в Самарской области, нет ничего удивительного, отмечает начальник самарского Гидрометцентра Людмила Анурова.

- В последние дни у нас было очень жарко, среднесуточные температуры оказались выше на 4-7 градусов. В принципе, это июль, ничего необычного в такой жаре нет. Если не в июле, то когда? Правда, у нас в августе зачастую жарче, чем в июле. В прошлом году в это время было прохладнее, а в позапрошлом году было еще жарче, чем сейчас. Год на год не приходится, но обычно летом жарко, - подчеркнула Людмила Анурова в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Впрочем, жара скоро сменится похолоданием.

Дожди волнами

Похолодает уже в середине недели. Причем местами довольно резко.

- С 12 июля в Самарской области будет комфортная погода, температура воздуха снизится, - рассказывает начальник самарского Гидрометцентра. – По западу области уже завтра будет около +25, в остальных районах еще 30-35 градусов, а уже в среду будет +18… +25 днем.

Похолодание придет вместе с фронтами. А фронты – это дожди, причем будут они разной степени интенсивности.

- Фронты пройдут волнами, поэтому где-то осадков может и не быть, где-то дождь будет сильным, а где-то может выпасть град. При прохождении фронтов местами грозы. Порывы ветра будут до 15-20 метров в секунду.

Впрочем, похолодание будет не долгим, с 14 июля температура воздуха в Самарской области снова начнет расти. В пятницу и субботу, 14 и 15 июля, будут еще комфортные +21… +26, а вот дальше летний зной может вернуться в регион.