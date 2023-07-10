«Днем лечил детям зубы, а вечерами учил их акробатике»: в Тольятти простились с врачом и тренером Виталием Гройсманом

В Тольятти простились с заслуженным врачом и тренером Виталием Гройсманом. Фото: Николай Ренц

В Тольятти простились с заслуженным врачом и тренером Виталием Гройсманом. Он скончался на 85-м году жизни 7 июля 2023, а похороны известного тольяттинца прошли в воскресенье, 9 июля.

«Он заложил будущие победы»

Виталия Александровича нескромно называют легендой Самарской области. Мужчина прославился в 63 регионе не только, как талантливый врач, но еще и как тренер, общественный деятель и политик.

-Именно благодаря ему буквально из руин, из бараков была создана прекрасная Тольяттинская городская больница № 1. Многие новации, современные технологии в систему здравоохранения внедрял именно он. Пытливый, ищущий специалист, тонко чувствующий все новые тенденции в здравоохранении, - написал на своей странице в соцсетях глава Тольятти Николай Ренц.

Мэр Автограда отметил, что Виталий Гройсман воспитал 28 чемпионов мира и Европы по акробатике.

-Именно с его именем связаны успехи акробатики СССР, именно он заложил будущие победы. И если бы не было первой больницы, не было бы спортивного комплекса «Акробат», не было бы акробатической школы города Тольятти. Замечательный, добрый, отзывчивый человек, пассионарий, мечтавший о том, чтобы наш город и все его жители были здоровы и счастливы, и всю жизнь трудившийся ради этой цели.

«Многое сделал для больницы»

Виталий Александрович родился 6 мая в 1939 году в городе Николаев на юге Украины. В Тольятти же он переехал в 1967. Сюда его пригласили работать... тренером по акробатике. Много лет Виталий Гройсман трудился детским хирургом-стоматологом и параллельно по вечерам проводил занятия с юными спортсменками.

Спустя некоторое время мужчину назначили главным врачом стоматологической клиники № 3. Правда, на этой должности он пробыл не так долго. Уже в 1980 году Виталия Александра пригласили на автозавод на должность заместителя директора по здравоохранению и спорту ВАЗа.

С 1982 по 2015 Гройсман возглавлял Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 1 (тогда медсанчасть Куйбышевгидростроя).

-Он был прекрасным человеком и руководителем. Могу сказать лишь только хорошие слова о Виталии Александровиче! Многое, конечно, сделал для больницы и стоматологической поликлиники,- вспоминает бывшая коллега Гройсмана по больнице Ирина Округина.

«Придумал цветные костюмы для акробатики»

До 2017 года Виталий Гройсман работал в должности заместителя главного врача по развитию. После этого он стал президентом «Фонд Больницы № 1 Тольятти».

-Я счастлив, что знал его лично. Простой в общении, остроумный, отзывчивый и энергичный. Знал его и по работе, и в жизни. Человек с самыми разносторонними интересами: и медицина, и спорт, и благоустройство, и строительство и культура. У него был живой интерес ко всему новому. Каждая встреча с ним была праздником - поделился с журналистом «КП-Самара» знакомый покойного Андрей Демидов.

Знакомые Виталия Гройсмана отмечают: при всех своих заслугах и достижениях тольяттинец общался на равных как с коллегами, так и с простыми людьми. Виталий Александрович никогда не считался с возрастом и положением. А те, кто не знали тольяттинца лично — слышали о нем от товарищей или из местных СМИ.

-Знакомы, увы, не были, но часто доводилось читать о нем в городских новостях. В 80-е годы знала Виталии Гройсмане, как о лучшем тренере-новаторе. Даже костюмы цветные в акробатике в те далекие годы — его идея. Всегда восхищалась этим человеком, - говорит Татьяна Ветчинкина.

Остались жена и дочь

С Виталием Александровичем попрощались в воскресенье 9 июля 2023. Во Дворце культуры «Тольятти» состоялась церемония прощания, где собрались не только близкие, товарищи и коллеги, но и первые лица Тольятти.

Как известно, у Виталия Гройсмана остались жена Валентина и дочь Ирина.