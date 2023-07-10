Воду раскупают быстрее, чем привозят, кондиционер ждать неделю: как Самара переживает рекордную жару

Воду в самарские магазины подвозят по несколько раз за сутки Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Взмокший, запыхавшийся курьер с вентилятором наперевес звонит в дверь.

- Все как с ума посходили, уже пятый за день тащу, - жалуется он. – Это вам еще повезло, совсем недолго ждали, некоторые по неделе своей очереди дожидаются.

Жара в Самаре бьет температурные рекорды, горожане заполонили волжские пляжи и даже местные фонтаны. В автобусах и трамваях – зной и духота. Даже большие кошки в зоопарке предпочитают не вылезать из воды. Все, о чем мечтают измученные адской погодой самарцы – мороженое, холодная вода и кондиционер, ну или хотя бы вентилятор. Но как раз с этим могут возникнуть проблемы. Журналисты «КП-Самара» прошлись по магазинам и выяснили, как раскупают воду из-за рекордной жары и сколько самарцам придется ждать вожделенной установки кондиционера.

Во многих магазинчиках полки с водой полупустые. Фото: Полина ТОЛКОВА

«А чего вы хотели в такую жару?»

В сетевых магазинах Самары и Новокуйбышевска, куда заглянули журналисты «КП-Самара», полки с водой полупустые. Все, что по акции – раскуплено, в холодильнике и вовсе всего лишь несколько бутылок газировки подороже, остатки всего, что дешевле и без газа – теплое и на полке. Впрочем, в некоторых магазинах нам удается застать свеженькие партии воды – невскрытые палетки выстроились внушительными рядами. Правда, продавцы уверяют – не пройдет и нескольких часов, как их разберут.

- Сейчас намного больше воды привозят, чем в прохладную погоду. Как началась жара, вместо пары поставок в день может быть до 12-ти, - рассказывает продавец одной из торговых сетей Артем.

В гипермаркете воды побольше, но продавцы все равно сетуют – мол, раскупают все быстрее, чем успевают привозить.

Кажется, что воды привезли много, но продавцы уверяют - ее очень быстро разберут Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

- Дважды в день приезжают грузовики, привозят воду, едва успеваем выкладывать – а ее снова нет, - делится продавец Анна.

Мороженое в самарских магазинах тоже разлетается «на ура». Кое-где в киосках на набережной ушлые продавцы задрали ценники до 130 рублей за обычный вафельный стаканчик, но в сетевых магазинах летнее лакомство вдвое дешевле. Правда, широкий ассортимент есть не везде.

Продавцы едва успевают заполнять холодильники с мороженым. Фото: Полина ТОЛКОВА

- Приводят два раза в день, забиваем холодильники, - пожимает плечами продавец Лариса. – Но раскупают сразу. А чего вы хотели в такую жару?

Вентилятор нынче у самарцев - самая популярная покупка Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Придется раскошелиться и подождать

А вот в магазинах бытовой техники дефицита кондиционеров и вентиляторов не наблюдается. Правда, продавцы признаются, что уже выставляют на полки последние экземпляры, однако в скором времени ожидают очередную поставку, поэтому поводов для паники нет.

- Летом, как обычно, все побежали за вентиляторами, потому что они дешевле, чем кондиционеры, - рассказывает продавец Андрей. – Молодежь чаще покупает портативные версии, люди постарше – большие напольные вентиляторы.

Молодежь предпочитает портативные модели Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Кондиционеры тоже пользуются спросом, средний ценник в Самаре – около 20 тысяч рублей, причем, несмотря на разгар сезона, можно найти аппарат по скидке. А вот с установкой могут возникнуть сложности.

- Установка кондиционера в среднем выходит в 10 тысяч рублей, - рассказывает продавец. – Хотя весной осенью можно и за 5 найти.

Более того, самарцам придется не только раскошелиться, но и подождать – в среднем установить кондиционер готовы не раньше, чем через пять рабочих дней.

Купить кондиционер - не проблема. А вот дождаться установки - задачка посложнее Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

- Мы на днях купили кондиционер, начали искать на сайте объявлений мастеров, которые бы нам его установили. Большинство отвечали, что на ближайшие две недели у них расписано буквально все, минутки свободной нет, - рассказала самарчанка Юлия. - Еле-еле нашли мастера, который согласился через пять дней приехать и установить за 8 тысяч. Но в такую жару и тому радуешься.