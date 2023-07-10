От джаза до диджея: чем удивил зрителей фестиваль «Тремоло» в Тольятти

Уникальный фестиваль проходит уже много лет. Фото: vk.com/tremolo_fest

В Тольятти завершился XVI фестиваль музыки и искусств «Тремоло». По традиции он проходил с 6 по 9 июля на летней террасе ресторана «Амбар» в зеленой зоне города. За четыре дня жители и гости города смогли погрузиться в разнообразные жанры и формы искусства, насладиться прекрасной музыкой и не менее впечатляющими видами, которые открываются с берега Жигулевского моря.

Не перестают удивлять

Главной темой фестиваля, который в этом году проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стали Большие итальянские каникулы. А художественным руководителем по традиции выступил всемирно известный итальянский дирижер Фабио Мастранджело, который уже много лет живет и работает в России.

- Одна из главных черт нашего фестиваля - мы все время находимся в поиске, в постоянной вибрации, и благодаря этому не устаем удивлять нашего зрителя, - подчеркнул автор идеи и директор фестиваля Алексей Возилов. – Да, безусловно, основа нашего фестиваля – это классическая музыка, однако мы не боимся работать с самыми разными жанрами и создавать уникальные музыкальные коллаборации, объединять на одной сцене мэтров и молодых музыкантов, классику и рок, симфонический оркестр и сет диджея, танцы и выставки, перфомансы и красоты природы. Именно так произошло на фестивале в этом году. И именно поэтому наши фестивали никогда не похожи один на другой.

Атмосферу фестиваля задавали венецианские мимы. Фото: vk.com/tremolo_fest

Кино-хиты и эксперименты

6 июля фестиваль открылся большим джазовым концертом. Перед зрителями выступил потрясающий джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева и сопрано Аделя Музафарова. Потрясающее впечатление на зрителей произвел концерт 7 июля - программа «Возвращение в Сан-Ремо» объединила в себе хиты знаменитого фестиваля, которые исполнили участники арт-проектов «ТенорА XXI века» и «Vegas».

Настоящей кульминацией фестиваля стал третий – и самый насыщенный день. Он начался с Фестиваля искусств для детей и подростков «Тремоло – детям!» - маленькие зрители могли посетить лекторий, мастер-классы и концерт крымского Камерного оркестра «Новая гармония». Предисловием к взрослой программе стал необычный творческий эксперимент – крымский оркестр «Новая гармония» сыграл с DJ Igor Gross, причем солировали в таком необычном коллабе цимбалы и флейта. А главным событием субботнего дня стал концерт Dolce Vita. Песни итальянского кино звучали в исполнении Московского молодежного симфонического оркестра под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

Зрители были в полном восторге. Фото: vk.com/tremolo_fest

Моцарт, «Нирвана» и «Полюшко-поле»

А 9 июля, несмотря на обрушившийся на Тольятти ураган, прошел яркий завершающий концерт фестиваля – «Opera vs Rock». Знакомые каждому хиты исполнил кроссовер-оркестр BIS-QUIT BAND при участии солистки Мариинского театра Ольги Пудовой, а также солистов Самарского академического театра оперы и балета Георгия Шагалова и Анны Костенко. Зрители услышали необычное сочетание русских народных песен, классической музыки и рок-хитов. Моцарт, «Нирвана» и «Полюшко-поле» в одном флаконе – такого, пожалуй, Тольятти еще не слышал!

- Мы очень благодарны Алексею Возилову за то, что он развивает этот фестиваль,- признался директор ансамбля BIS-QUIT Андрей Антипов.- «Тремоло» стал первым фестивалем, который наш коллектив когда-то посетил в России, и мы были приятно удивлены его высоким уровнем. Мы уже много лет популяризируем русские народные инструменты, возводя их в ранг национального достояния, у нас в коллективе есть и балалайка, и русская домра, и аккордеон. И нам это удается, в том числе благодаря необычным коллаборациям, например, с солистами Мариинского театра, и таким фестивалям как «Тремоло».

Зрителей не оставил равнодушным прекрасный голос солистки Мариинского театра Ольги Пудовой.

- Классика в рок-обработке более доступна для неискушенной публики, - уверена певица. – И давая зрителю классическую музыку в такой форме, мы несем ее в массы, увеличивая в конечном итоге число ее поклонников.

Все желающие могли сфотографироваться с венецианскими мимами от Театра «Вариант», а также полюбоваться яркой и символичной выставкой «Пространства и плоскости». Зрители охотно делились впечатлениями от фестиваля.

- «Тремоло» - это очень красиво, ярко и мощно, - поделились впечатлениями зрители.- Сочетание потрясающей музыки и великолепных видов Волги - это стоит увидеть и сюда стоит вернуться!