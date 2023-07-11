«Да, шрам оттуда, только маме не говорите»: военный терапевт рассказала, о чем просят бойцы

Военный терапевт из Самары Марина Симулина рассказала о своей работе. Фото: личный архив

Марина Симулина вот уже 26 лет служит врачом в вооруженных силах. О погонах женщина никогда особо не мечтала, но судьба распорядилась по-своему. Сегодня Марина Петровна — начальник терапевтического отделения 426-го военного госпиталя в Самаре, подполковник медицинской службы. Волжанка призналась: благодарит жизнь за пройденный путь. Марина Симулина рассказала журналисту «КП-Самара», как она надела погоны, почему пациенты больше доверяют врачу-женщине и о чем ее просят бойцы.

Другого выбора не было

Марина Симулина о военной форме никогда не мечтала. Еще будучи школьницей она готовилась стать врачом, как мама. Поступила в Пермскую медицинскую академию, отучилась четыре года. А потом, в 1994 году случился дефолт и, казалось, все рухнуло.

С мужем Марина познакомилась во время учебы в Самаре. Фото: личный архив

-Первые три года я была целевиком, поэтому за мое обучение платил завод, но в 94-ом году случился дефолт и нас поставили перед необходимостью платить самим. Сумма за учебу была, конечно, приличной, родителям было тяжело, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Марина.

Тогда же в академию приехали представители военного медицинского факультета из Самары. Девушка и ее товарищи практически сразу согласились на перевод.

-Другого выбора не было. Нам расписали все перспективы. Мол, у них и денежное довольствие есть, и жилье предоставляют. Конечно, заинтересовало.

С 95-го года Марина уже пребывала в вооруженных силах. Так, 5 и 6 курс, а позже и интернатуру она окончила в Самаре. Кстати, здесь же специалист встретила и свою любовь.

-Мы с мужем учились на разных курсах. Он тогда уже пришел после армии с офицерским званием. Познакомились на общей дискотеке и стали дружить, - улыбается Марина. - Кстати, именно в наш выпуск очень много пар было создано, до сих пор общаемся, недавно отмечали 25 лет со дня окончания учебы.

На службе нет места слезам

Марина Петровна поделилась: никогда не жалела о выбранном профессиональном пути. Служба, любовь и благородная работа - у нее есть все. Сегодня она единственная женщина-подполковник в Самарской области. Вот уже 26 лет военный терапевт помогает нашим защитникам.

-От терапевта, который трудится в обычной больнице, я ничем не отличаюсь. Только пациенты у меня особенные. Каждый, конечно, западает в душу, - на глазах врача внезапно выступают слезы, но она с ними быстро справляется.

Марина трудится военным врачом уже 26 лет. Фото: личный архив

Уверяет: на службе нет места слезам.

-Держу себя в руках изо всех сил! Иначе здесь мне делать нечего, но порой плачу, когда прихожу домой. Всех жалко, всем хочется помочь. Сейчас, конечно, работать непросто. Вот недавно приезжал знакомый парень, маму его хорошо знаю. Он уже состоявшийся кадровый офицер спецназа. Смотрю, а у него шрам на руке…спросила, мол, это что такое? Оттуда? А он мне: «Да, оттуда. Только маме не говорите».

Врач с рубиновыми сережками

Каждому пациенту Марина Петровна отдает частичку души. По-другому не получается, по-другому нельзя, уверена она.

-Нужно ко всем относится как к родным сыновьям. Ведь все они пережили стрессовую ситуацию, всем им нужны внимание и понимание. Только так можно по-настоящему помочь.

Эта невысокая серьезная женщина в форме - одна из первых, кто встречает пациентов с эшелона. В ее сторону военнослужащие сначала бросают настороженные взгляды, а потом просятся к ней на лечение.

-Мужчины доверяют женщине больше. Так уж сложилось. Возможно, мы просто умеем слушать и проявлять сочувствие. Я думаю, каждый из пациентов просто пытается зацепиться и найти то, что хоть немного напоминает о доме. Один военнослужащий мне сказал как-то, что мой крем пахнет, как у его мамы, другой же заметил на моих ушах рубиновые сережки, а потом просил коллег, чтобы осмотр провела врач с рубиновыми сережками, такие мелочи они замечают, - говорить Марина.

Днем в погонах, а вечером с бисером в руках

Хоть и Марина никогда не давала и повода для ревности, но у мужа она под контролем всегда.

-Мы вместе работаем всю жизнь, муж у меня врач-офтальмолог. Я же здесь одна единственная женщина среди офицеров, вот он обо мне постоянно заботится, хотя уже давно не девочка, а взрослая женщина, - смеется волжанка.

Сын Симулиных решил пойти по стопам родителей. Фото: личный архив

Но любимый мужчина никогда не ставил вопрос об уходе из профессии. Супруг всегда поддерживает Марину. Пара вырастила двоих детей, старший сын пошел по стопам родителей и сейчас заканчивает ординатуру, а младшенькая дочка мечтает стать педиатром.

-У нас в мужем и детьми всегда есть общие темы для обсуждения. Сын даже из другого города звонит и совета просит, а мы только рады. Невестка наша тоже врач. Целая династия получилась.

Марина призналась: дома она из женщины-подполковника превращается в рукодельницу. В свободное время (хоть его бывает мало) она вышивает бисером картины и иконы.