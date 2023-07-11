В честь земляков: В парке Победы установят памятник СВО

Для подведения предварительных итогов конкурса собрались представители власти, общественных организаций и эксперты. Фото: samadm.ru

Старт приема заявок на конкурс идей и эскизов для создания памятника был объявлен 14 июня. С просьбами установить памятник к губернатору Дмитрию Азарову обращались семьи, близкие, друзья, однополчане участников СВО - губернатор поддержал инициативу жителей региона.

Чтобы помнили

Администрация Самары решила провести конкурс идей и эскизов мемориала с тем, чтобы в его создании смогли принять участие как можно больше горожан и жителей всей Самарской области. Конкурс начался в середине июня и за две недели собрал 17 заявок.

Специальная военная операция сплотила российское общество перед лицом серьезной угрозы, заставила переосмыслить многое. Жители губернии стараются приблизить успешное завершение операции, участвуя в волонтерском движении. Наш регион активно помогает бойцам на линии соприкосновения, отправляя гуманитарные грузы - от спецтехники до предметов обихода. Самарские специалисты восстанавливают мирную жизнь и инфраструктуру на освобожденных территориях ЛНР и ДНР. Именно поэтому памятник, посвященный защитникам Родины, должен быть народным.

Экспертное мнение

На минувшей неделе состоялось обсуждение проектов памятника специальной военной операции. Каждое предложение, представленное членам организационного комитета, обстоятельно обсудили, уточняя, каким должно быть визуальное решение памятника. Провела мероприятие председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», глава Самары Елена Лапушкина.

В заседании приняли участие представители областной администрации, муниципальных образований Самарской области, Общественных палат города и области, ветеранских и общественных организаций, Российского военно-исторического общества, Областного дома офицеров, Союза работодателей и профсоюзных организаций, благотворительных фондов и волонтерских движений, депутаты, самарские историки и краеведы, архитекторы, родственники участников специальной военной операции. Они готовы включиться в процесс и обеспечить всесторонний подход к совместному решению задачи создания памятника нашим землякам с учетом мнений самого широкого круга жителей региона.

Заявки в Управление главного архитектора администрации Самары и ассоциацию «Совет муниципальных образований Самарской области» поступили от скульпторов и скульптурных мастерских из Москвы, Самары, Новокуйбышевска и Оренбурга. На совещании их представил руководитель управления главного архитектора города Игорь Галахов.

Концепция мемориала формировалась в ходе обсуждения заявок конкурсантов. Фото: samadm.ru

Памятник патриотам

Открывая заседание, Елена Лапушкина сказала, что это будет памятник, посвященный не только бойцам СВО, но и матерям, женам, семьям, волонтерам - всем, кто своим участием помогает приблизить победу в специальной военной операции.

Исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина выразила мнение большинства о том, что в центре общей композиции должен быть герой специальной военной операции:

- Информационные пилоны, расположенные вокруг него, расскажут о единстве народа, о тех, кто сейчас поддерживает и ждет в тылу, делает все для фронта, все для победы.

Концептуально мемориал, по мнению экспертов, должен включать фигуру воина, а также информационные пилоны с изображением тех, кто поддерживает СВО: врачей, ученых, рабочих, военных корреспондентов, а также цитаты из поэтических произведений на патриотическую тему и карты боевых действий.

Ученые-историки, краеведы и деятели искусства - члены городской комиссии по установке мемориальных сооружений и скульптурных композиций, также направили свои предложения в адрес оргкомитета.

- По нашему мнению, в этом монументальном сооружении необходимо отразить роль России, страны, которая противостоит всему коллективному Западу. Мы бы хотели, чтобы в нем было отражено и изменение самого общества, именно эта связь участников специальной военной операции с обществом. Это важно, потому что все мы видим, как меняется наше общество - в нем появилась солидарность и единство, - поделился доктор исторических наук профессор Глеб Алексушин.

Завершая обсуждение заявок, глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила всех участников и подвела итог заседания.

- Конечно, идейное содержание монумента воспринимается всеми по-разному. Наша задача сейчас - структурировать задание для скульпторов и архитекторов, учесть предложенные смыслы, при этом взять от каждой идеи самое лучшее. Работа по выработке единой концептуальной линии продолжается.

Оргкомитету предстоит в короткие сроки сформировать задание для скульпторов и архитекторов, которое бы учитывало всю палитру мнений и отражало главные смыслы: любовь к Родине, сплоченность общества перед лицом внешних угроз и подвиг наших земляков - участников СВО. Мемориальный комплекс планируется открыть в самарском парке Победы уже в этом году.