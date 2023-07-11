Чистые труды: обойдется ли без сервисного обслуживания септик

Техническое обслуживание: удаление избыточного активного ила из стабилизатора активного ила. Фото предоставлено компанией ООО «Топол Эко Волга».

В разгаре дачный сезон. Для многих садоводов и любителей загородной жизни благоустройство «гнездышка» – дело особенно важное. Сделать жизнь в вашем частном доме более комфортной и экологичной можно с помощью автономной системы очистки стоков.

Лайфхаки от экспертов

Выбор очистных сооружений – задача непростая. Сейчас на рынке представлено множество самых разных предложений на любой кошелек. И нужно быть предельно внимательными при выборе автономной канализации.

Первое, на что эксперты советуют обратить внимание, это сервисное обслуживание. Один из признаков того, что производитель является надежным, это наличие сервисной службы. Вряд ли компании-однодневки или существующие только за счет маркетинга фирмы будут вкладываться в развитие услуг сервисного обслуживания. Они больше ориентированы на быстрые масштабные продажи, а не на заботу и клиенте.

Периодичность и необходимость обслуживания автономных канализаций – крайне сложная и, порой, спекулятивная тема для рынка очистных сооружений. Продавцы и дилеры многих производителей утверждают, что их оборудование не требует обслуживания. Тогда как в технических паспортах прописано обратное.

Поэтому если вам говорят, что септик или станцию вообще не нужно обслуживать, найдите в поисковике название этого сооружения и ознакомьтесь с его техническим паспортом. Там непременно будет прописан отдельный пункт про обслуживание и рекомендованная периодичность, с которой ее нужно проводить. Если, доверившись продавцам, вы не будете обслуживать очистное сооружение, оно со временем выйдет из строя.

Когда же вы обратитесь к производителю или продавцу с закономерным вопросом, почему так случилось, вам ответят, что нужно было лучше читать технический паспорт. Юридически они будут правы, так как ни один уважающий себя и свою репутацию производитель не напишет в документе, что его оборудование гарантированно будет работать без обслуживания. Такого не может быть априори. Будь то выгребная яма, септик в аэрацией или станция глубокой биологической очистки – за всем этим требуется специализированный контроль и уход. Не нужно верить недобросовестным продавцам на слово.

Возможны варианты

Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Есть производители и продавцы септиков, которые заявляют, что их оборудование можно обслуживать с помощью услуг ассенизатора с периодичностью один или два раза в год. В этом случае логичен вопрос: а куда девается осадок, образующийся за два года? Очистное сооружение не может быть безразмерным.

Своим клиентам компания «ТОПОЛ-ЭКО» рекомендует проводить сервисное обслуживание установки очистки сточных вод (УОСВ) «ТОПАС» один раз в 4-6 месяцев. Специалисты подчеркивают, что это лишь рекомендация для того, чтобы не пользоваться услугами ассенизаторов, а с помощью встроенного в установку насоса откачки ила делать это самостоятельно. Разработчики специально продумали этот момент для удобства пользователя. Клиент может выбрать, самостоятельно ли ему обслуживать оборудование, обратиться ли в сервисную службу или к авторизованным дилерам.

Сервис – это надежность

Недобросовестные производители и продавцы, по сути, подставляют вас, утверждая об отсутствии необходимости обслуживания того или иного очистного сооружения. Потому что, когда нарушится работа приобретенного оборудования, на устранение проблемы придется изрядно потратиться. Как морально, так и материально.

Помимо откачки отработанного ила, есть и другие работы, которые необходимо выполнять во время сервисного обслуживания. Например, существуют так называемые насосные станции с биозагрузкой. Загляните в техпаспорт и посмотрите, прописаны ли в регламенте такие работы, как периодическая промывка биозагрузки, обслуживание насосного оборудования и прочие. Если биозагрузка загрязнится и заилится, никакой биологической очистки, естественно, не будет. Тогда зачем вам оборудование, не выполняющее свою основную функцию?

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