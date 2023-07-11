Бережливое производство: нетфегорские металлурги увеличили выработку медной катанки на 25 тонн в сутки

Скрытые ресурсы есть на каждом производстве. Важно провести точную диагностику, выявить проблемы в его организации и перезапустить процесс по принятым стандартам. Фото: minprom.samregion.ru

Сегодня уже 153 предприятия внедряют бережливые технологии. Как показывает практика, новые приемы управления производством способствует росту производительности труда и экономической устойчивости предприятий.А в конечном итоге бережливые технологии влияют на повышение уровня жизни людей.

Диагностика и обучение

В проект включаются самые разные предприятия губернии. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) оказывают им всестороннюю помощь в выявлении узких мест в производственном цикле и предлагают варианты решения проблем. В июле такой пилотник завершился в ООО «Инкатех» в Нефтегорском районе на участке производства медной катанки.Компания работает на рынке кабельно-проводниковой продукции, востребованной в регионе, России и странах ближнего зарубежья.

Начинался проект с анализа производственных процессов и обучения персонала. Главное для экспертов было не только увидеть, где, из-за чего теряется время, упускаются возможности, но и изменить привычный уклад. В ходе диагностики производственного цикла выяснилось, что участок производства медной катанки работает нестабильно: отсутствует четкая организация рабочих мест, нет необходимого задела.Загрузчики, плавильщики, литейщики, прокатчики работали без стандартов, что тоже сказывалось на общем результате.

Сотрудники центра компетенций подготовили внутренних инструкторов бережливого производства по основным модулям программы, которым пришлось реально перестраивать сознание, беря на вооружение методики бережливого производства. Как при смене любых устоявшихся стереотипов, задача была непростая, но коллектив с ней справился.Разработанные экспертами стандарты рабочих мест и чек-лист при контроле их выполнения все расставили на свои места. Из непродуктивной рабочей суматохи убрали непроизводственные потери, и время протекания процесса сократилось на 15%, незавершенное производство – на 11%. И что самое примечательное, выработка увеличилась на 11,4%.

Внедрение и результаты

- Нам удалось исключить большое количество ручных операций, излишние перемещения сотрудников, ввести стандарты работы, решить другие проблемы.Теперь мы производим в сутки на 25 тонн медной катанки больше, – рассказал заместитель генерального директора по металлургическому производству Дмитрий Гусаков.

Руководитель пилотного проекта Сергей Нуштин отметил, что такой результат стал итогом большой работы, которую проделал профессиональный и эффективный коллектив при непосредственном участии руководства предприятия.

По итогам реализации пилотного проекта руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Константин Серов вручил участникам почетные грамоты министерства промышленности Самарской области.

- Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам от государства и другую господдержку. С 2020 года предприятия – участники национального проекта применили инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций на сумму 1,4 млрд рублей, – отметил Андрей Шамин, министр промышленности и торговли Самарской области.