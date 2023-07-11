«Забрали качели, горку, даже урну»: у жителей поселка Кинельский под Самарой отбирают детскую площадку

Это все, что осталось сейчас от детской площадки в Кинельском. Фото: Ольга Леванова

В поселке Кинельский Самарской области демонтируют существующую детскую площадку и требуют с жителей собрать деньги на установку новой. Об этом «КП-Самара» рассказала жительница поселка.

«Не соответствует СанПиНам»

Речь о небольшом «поселке внутри поселка», где возводила дома одна из известных в регионе строительных компаний. В эти дома расселили в том числе людей из «бараков», пришедших в аварийное состояние.

В одном из тихих уголков этого поселка несколько лет назад при содействии возглавлявшего тогда местную администрацию Ильдара Галиева и ОНФ благоустроили пустырь и поставили там детскую площадку.

- Дети с удовольствием там проводили время. И мы, родители, были спокойны, потому что место тихое, безопасное, можно было со спокойной душой отправить туда ребенка. Да и самим приятно там было посидеть, пока дети играют, - рассказала «КП-Самара» жительница поселка Ольга Леванова.

В конце 2021 года должность главы администрации занял Алексей Козлов. И при нем большую часть элементов детской площадки… демонтировали.

- Забрали качели, брусья, баскетбольные кольца, турники. Якобы из-за несоответствия нормам безопасности. Даже лавочки и мусорный бачок выдрали и унесли – они-то какую опасность создавали? – удивляется Ольга.

Выкорчевали и горку, которую подарил жителям один из частных домовладельцев со своего двора.

- Она немного нуждалась в ремонте. Мы собрали небольшие средства – по 50, по 100 рублей – закупили инструменты, краску, обновили горку. Дети сами красили ее с удовольствием. Но нам сказали, что она не соответствует СанПиНам, и унесли, - рассказывает Ольга.

Нужно собрать 100 - 150 тысяч

Несколько элементов от «былой роскоши» все же уцелело – карусель, пара «лазелок», еще одна маленькая горка. Алексей Козлов пробыл на своей должности меньше года, сейчас его сменил в качестве врио Сергей Гилязов.

- Он сначала пообещал нам, как наступит тепло, обновить и благоустроить площадку. А 10 июня собрал нас и говорит, что эта площадка будет демонтирована, а если мы хотим новую, то надо участвовать в программе «СОдействие». Для подачи заявки необходимо собрать какую-то сумму денег, а потом выбрать новое место. Спрашиваю: «А эта территория чья? Ее кто-то купил?» Глава ухмыльнулся и ничего не ответил, - повествует Ольга.

На вопрос, о какой сумме идет речь, четкого ответа также не прозвучало. Новая современная площадка с антитравматическим покрытием стоит вместе с работами по установке 1,5 – 2 млн рублей. Для участия в программе «СОдействие» необходимо внести от 7 % общей стоимости. Это 100-150 тысяч рублей.

- Сомневаюсь, что нам удастся собрать такую сумму. Здесь живут и малоимущие, и многодетные семьи. Для многих из нас даже 1000 рублей сложно выделить из семейного бюджета. И почему для этого нужно было разрушить уже существующую площадку? – задается вопросом Ольга.

Официально

Врио главы администрации сельского поселения Кинельский Сергей Гилязов отказался дать «КП-Самара» свою версию событий.

- У меня нет всей полноты информации на данный момент, боюсь ввести вас в заблуждение. Мне нужно проконсультироваться с главой района, - сказал Сергей Гилязов.

Комментарий эксперта

Свой взгляд на события в Кинельском по просьбе «КП-Самара» изложила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

- Я думаю, если глава поселения пошел на такой непопулярный шаг, как демонтаж существующей детской площадки, - значит, для этого были какие-то серьезные основания. К сожалению, существует статистика несчастных случаев на детских площадках, когда дети падают с высоты на неподготовленное покрытие, получают травмы позвоночника и иногда даже оказываются прикованными к инвалидному креслу. По современным нормам, площадка должна быть оборудована антитравматическим покрытием, а сами элементы площадки – соответствовать требованиям безопасности, - пояснила Екатерина Гудзима.