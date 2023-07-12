В Самаре резко похолодало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделя зноя в начале июля резко сменилась холодом. «Это что, уже осень?» - недоумевают самарцы. Тем, кто плохо переносит жару, такая погода по нраву, но большинство самарцев все же скучает по теплу и солнцу. Рассказываем, когда в Самару вернется тепло в июле 2023.

Когда вернется тепло в Самаре в июле 2023 года

Данные предоставлены сервисом Gismeteo.ru.

Текущая неделя жаркой не будет. В будни - холодно, но к выходным немного распогодится.

Завтра, в четверг, 13 июля, ожидается дождливый день с температурой воздуха не выше +21 градуса, переменная облачность. Также ожидается ветер: 2-6 м/с, преимущественно западный. Ночью +13...+16 градусов.

В пятницу, 14 июля, облачно с прояснениями, без осадков. Днем до +21 градуса, ночью +14...+18 градусов.

Какая погода будет в выходные 15-16 июля 2023 в Самаре

В субботу, 15 июля, наконец-то, прогнозируют теплый ясный день - до +26 градусов. Ночью до +20 градусов.

Но в воскресенье, 16 июля, снова будет прохладно. Днем до +22 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь. Ночью до +18 градусов.

Таким образом, на этой неделе по-летнему тепло будет только в субботу. Но жара не за горами. По долгосрочному прогнозу возвращение жары с небольшими осадками ожидается к середине следующей недели - со среды, 19 июля. В этот день ожидаемая температура воздуха +28 градусов. Такие показатели сохранятся на протяжении следующих семи дней.