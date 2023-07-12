«Мчались к выходу, но все равно не успели»: пассажиры пожаловались, что диктор аэропорта Сочи перепутал Самару и Саратов

Самолет в Самару вылетал следом за рейсом в Саратов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Сочи перепутали Самару и Саратов, из-за этого несколько пассажиров не смогли улететь домой. Такая история сейчас гуляет по интернету. Рассказала ее победительница десятого сезона шоу «Голос. Дети» Анна Доровская. Она как раз не смогла улететь из Сочи в Саратов.

«Диктор сказала именно «Самара»

- Мы с друзьями сидели у гейта, ждали посадку, когда диктор объявила о задержке нашего рейса на 20 минут. Дальше объявили посадку на рейс в Самару, который должен был лететь после нас. Диктор несколько раз настойчиво пригласил пассажиров пройти на рейс в Самару, а после объявил, что на рейс в Саратов посадка завершена, - негодует девочка.

Анна уверяет – диктор аэропорта сказал именно «Самара» вместо «Саратова». Когда же объявили о завершении посадки, люди рванули к гейту, но на самолет их не пустили.

- Стойку закрыли прямо перед нами, разговаривать с нами отказались, - рассказывает пассажирка. – Жаловаться отправляют в авиакомпанию, лучше письмом на почту.

В итоге, по словам девочки, несколько человек не смогли улететь в Саратов и остались в Сочи.

«Ничего подобного не было»

В аэропорту Сочи эту историю слышали, но уверяют – она выдуманная. Никто в воздушной гавани не перепутал Саратов с Самарой.

- Это не соответствует действительности. Ничего подобного не было, - заявили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Позже в соцсетях аэропорта появилось официальное заявление по этому поводу. В воздушной гавани говорят, что диктор не мог ошибиться, потому что он… робот.

- В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, ее завершении, а также о том, что она подходит к концу производятся автоматическим информатором по тексту, внесенному в программное обеспечение. Согласно поднятым логам из программы, все объявления давались корректно, - говорится в сообщении.

Жители Самары и Саратова давно шутят, что города путают. В 2019 году даже предложили объединить два волжских города и назвать гигаполис Самосратов. Конечно, это было не всерьез.

Такое предложение поступило после того, как замруководителя Росавтодора во время визита в Саратовскую область назвал регион Самарской областью.