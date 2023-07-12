Гендиректором остается Андреев, его замом может стать Ларин: что происходит в «Крыльях Советов»

Николай Ларин и Александр Солдатенков скоро могут снова оказаться в одном клубе. Фото: ПФК "Крылья Советов"

11 июля 2023 года околофутбольное медиапространство взорвала новость: экс-директор столичной академии «Чертаново» Николай Ларин может стать генеральным директором самарских «Крыльев Советов». «КП-Самара» разбирается в ситуации.

Нет причин менять руководство

Вслед за «инсайдом», опубликованным в одном из телеграм-каналов, почти сразу же стали появляться опровержения, тоже неофициальные. Их суть: Ларин действительно может оказаться в Самаре, но не гендиректором, а его заместителем — экс-руководителю «Чертаново» хотят доверить развитие детско-юношеского сектора.

Руководители самарского клуба пока воздерживаются от официальных комментариев по этому поводу. Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев, до которого дозвонился корреспондент «КП-Самара», также не смог прояснить ситуацию.

- Я сейчас в отпуске, не могу дать никакого комментария, не в курсе событий, - сказал глава коллегиального органа.

Косвенно о том, что никаких изменений на посту генерального директора «Крыльев» не планируется, свидетельствуют слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- «Крылья» эффективно ведут коммерческую деятельность, доходы клуба год от года растут. Здесь работа клубом проводится большая и успешная, - цитирует главу самарского региона «Матч ТВ».

То есть никаких причин менять хорошую работающую структуру и тем более хорошо работающего руководителя на данный момент нет.

Вадим Андреев продолжит работать в "Крыльях". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Демарш Андреева возымел действие

Единственное, что давало повод к возможности смены руководства — это заявление самого генерального директора клуба Вадима Андреева о намерении уйти в отставку, сделанное после «убийственного» судейства в матче «Пари НН» - «Крылья Советов». Гендир самарцев заявил, что покидает свой пост в знак протеста.

Понятно, что демарш носил скорее декларативный характер, его целью было привлечение внимание к проблеме. И, кстати, он возымел определенное действие. Больше до конца сезона судьи «Крылья» не «убивали», а теперь уже экс-главу департамента судейства РФС Павла Каманцева (кстати, уроженца Самары) понизили в должности, назначив вместо него серба Милорада Мажича.

На состоявшемся через некоторое время заседании совета директоров ПФК «Крылья Советов» Андрееву предложили продолжить работу на посту гендиректора. Но тут появились слухи о его возможном переходе на аналогичную должность в московский «Спартак». Были ли реальные основания для этих слухов — достоверно неизвестно, но они тоже очень скоро были опровергнуто фактом назначения в «Спартак» другой персоны.

Итак, по позиции гендира все понятно. А что с возможным приходом в «Крылья» Ларина?

Вышел из заключения в форме «Крыльев»

Для тех, кто не знает, кто такой Николай Ларин и как он связан с «Крыльями Советов» - короткий экскурс.

Николай Ларин — человек, который, по сути, превратил академию «Чертаново» из малоизвестной школы на «задворках» столицы в, возможно, самую эффективную футбольную академию страны.

Зиньковский, Умяров, Пруцев, Глушенков, Пиняев, Сарвели, Коваленко — это те, кто сейчас находится в топ-клубах российского чемпионата.

Ломаев, Ежов, Горшков, Солдатенков, Витюгов, Якуба, Цыпченко, да и собственно главный тренер Игорь Осинькин — это те, кто в последние три года «делает погоду» в «Крыльях».

Все они выросли в футболистов уровня РПЛ, пройдя через ларинское «Чертаново». Неудивительно, что когда большая их часть оказалась в «Крыльях», Николай Ларин стал регулярно посещать матчи самарской команды.

А когда против него возбудили уголовное дело — все его воспитанники однозначно выступили в защиту Ларина, говоря о нем только хорошее.

Суть дела, по которому в итоге Ларин получил трехлетний тюремный срок, - «мертвые души» в списках академии, на которых выделялись средства из бюджета Московской области. Делалось это Лариным (и, похоже, следствие это подтвердило) не в корыстных целях, а в интересах развития академии, улучшения ее инфраструктуры, условий проживания и тренировок юных футболистов.

Находясь во время следствия под подпиской о невыезде, Ларин регулярно оформлял для себя разрешения на выезд в Самару — в дни, когда «Крылья» проводили здесь свои матчи.

Предъявленную Ларину Москомспортом сумму ущерба (20 миллионов рублей) экс-чертановцы Пиняев, Зиньковский, Умяров, Глушенков, Солдатенков, Ломаев без раздумий собрали и погасили из личных средств. Однако это не спасло от приговора — три года реального заключения.

Сергей Пиняев и другие экс-чертановцы поддерживали Николая Ларина до и после приговора. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В местах заключения Ларин провел около 8 месяцев. Пока Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию. Три года колонии были заменены на 2,5 года условного наказания. На кадрах, снятых во время выхода Ларина на свободу из СИЗО, видно, что на нем — спортивная форма «Крыльев Советов».

Через несколько дней Ларин отправился на выездной матч «Крыльев» в Воронеж. И тогда же пошли разговоры о том, что, возможно, он получит должность в самарском футбольном клубе.

На нынешний момент наиболее реальным выглядит предположение, что он станет заместителем генерального директора по вопросам развития детско-юношеского и молодежного футбола. Это выглядит наиболее логичным. Вероятно, если такое назначение состоится, о нем будет объявлено после очередного заседания совета директоров.

К слову, 12 июля Ларин прилетел в Казань, где «Крылья Советов» проводили двумя составами контрольные матчи с «Рубином».