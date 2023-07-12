Калачи или пиво: рассказываем, как отличить Самару от Саратова

Рассказываем, как отличить Самару от Саратова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду 12 июля 2023 в аэропорту Сочи произошла курьезная ситуация. Там диктор при объявлении о начале посадки на борт самолета перепутал Самару и Саратов, из-за чего несколько пассажиров не смогли улететь домой. По крайней мере, так говорят сами очевидцы, аэропорт уже опроверг это.

В связи с последними событиями волжский народ открыто льет слезы, то ли от безвыходности, то ли от смеха. Сейчас где-то в Сочи самарцы и саратовчане внимательно рассматривают города друг друга в попытках найти хотя бы 10 отличий. Они есть! Мы-то это точно знаем, а вот жители других регионов их почему-то видеть отказываются. Пора расставить точки над «i» и разобраться, почему Саратов и Самара — это два разных города. Журналистка «КП-Самара» отыскала четыре явных отличия таких (в кавычках) похожих населенных пункта, что расположились на матушке-Волге.

ПЕСНИ

Кроме того, что Самара и Саратов стоят на реке Волге и начинаются на букву «с», общего между собой они ничего не имеют. Начнем хотя бы с названий. Вот, Самара — девушка такая…благородная и очаровательная (кстати, как ее в человеческом обличии недавно показала нейросеть, можно посмотреть здесь), а Саратов — симпатичный одинокий мужчина. Эти мотивы хорошо прослеживаются, например, в народных песнях. Пока «беспокойная» Самара просит ее уже в конце концов успокоить (песня «Самара-городок»), по улицам Саратова разгуливает «парней так много холостых» (песня «Огней так много золотых»). Делайте выводы.

ПАМЯТНИКИ

Представления о семье и ценностях у двух городов на «с» тоже разные. Если в самарском Загородном парке можно встретить памятник под названием «Счастливая семья», то в Саратове на проспекте Столыпина во Фрунзенском районе главной достопримечательностью считается бронзовый холостяк. Кстати, городские легенды гласят, что одинокие девушки, подержавшиеся за руку с этим юношей, уже в скором времени выйдут замуж.

Памятник «Счастливая семья» в Загородном парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РЫБЫ И КОЗА

В конце концов два волжских города можно различить по гербу. Например, символ Саратова — рыба, точнее сразу три, а Самары — коза. С рыбами все понятно, мол, Саратов славится рыбными и водными богатствами, а вот наша самарская коза таит в себе более глубокий смысл. Если верить интернету, то рогатое животное олицетворяет непоколебимую силу и лидерские качества. Правда, мало самарцев об этом знают, но теперь-то точно в курсе.

А вот памятник холостому юноше в Саратове. Фото: соцсети/Allan Kirby

КАЛАЧИ И ПИВО

Если вы любитель путешествий по России, то путать два совершенно разных города вам просто нельзя. Запоминайте! Если вы хотите отведать свеженькой рыбы и горячих калачей, то вам стоит отправиться прямиком в Саратов. А вот выпить пенного прямо «на дне» города можно исключительно в Самаре.