«На рэп-тусовку берут родителей»: откровения самарского «короля вечеринок»

Самарская молодежь любит вечеринки. Фото: личный архив героя публикации

Ночь, громкая музыка, люди, танцующие в ослепительном свете софитов. Молодежь развлекается на «Продленке» - масштабной хип-хоп вечеринке, такие в последнее время становятся все популярнее. Самарский «король вечеринок» Антон Веганов откровенно рассказал журналисту «КП-Самара», что привлекает молодых людей в таких тусовках, зачем проводить семитысячную вечеринку на фудкорте ТЦ и почему на рэп-тусовку самарские юноши и девушки берут с собой родителей.

Создавал рэп-группу и открывал лаунж-бары

Я простой парень из Самары, Лев по гороскопу, бродяга по жизни, красавчик и просто скромняга. Если отвечать серьезно, то мне 26 лет, я родился в Волжском Утесе. В Самару переехал в девять лет, закончил школу, поступил в СГЭУ. Да, по образованию я экономист.

В детстве я был очень скромным. Стеснялся людей, а в детском саду даже заикался. С возрастом стало проще, я стал бороть этот страх, и он постепенно ушел. Когда моя семья переехала в Самару, я начал брать инициативу на себя. В школе у меня был друг, с которым мы постоянно придумывали какой-то движ. Однажды мы решили создать рэп группу. Мы писали тексты, снимали ролики и пытались походить на любимых исполнителей.

Так выглядит ночная клубная жизнь Самары. Фото: личный архив героя публикации

«Продленка» - мой единственный проект на данный момент. За годы жизни я много чем занимался: и творчеством, и коммерцией. В детстве вел канал на популярном видеохостинге, когда подрос открывал то лаундж-бары, то тату-студию, то интернет-магазин. Примерно с 13 лет стараюсь сам себя обеспечивать, поэтому постоянно придумываю новые проекты и стартапы. Всегда хотелось создать что-то свое, что будет значимым не только для меня, но и для окружающих. Родители нормально относились к моим начинаниям. Не могу сказать, что прям поддерживали, но и не запрещали никогда.

В клуб я впервые попал в 16 лет, это было в Испании. В том возрасте я особо ничего не понял. Единственное - помню, что было весело, там я познакомился с девчонками и немного потанцевал.

«Не напиться, а послушать музыку»

«Продленка» - это хип-хоп вечеринки. Название придумали случайно, это никак не связано с возрастным контингентом людей или школой, просто прикольное слово. Мы привозим артистов из разных городов, стараемся показывать людям интересную музыку и просто делать их жизнь ярче.

Идея сделать свою тусовку пришла вообще спонтанно. Мы с друзьями всегда любили весело проводить время, гонять по городам на разные вечеринки и фестивали. Да и в Самаре проводились хорошие мероприятия и были качественные промо-группы, которые привозили артистов. Было хорошо, но все равно разница между тем, что было в 17-18 году и сейчас - колоссальная. Клубы - мультиформат, на который до сих пор любит ходить большинство людей, особо не напрягаясь. Это обычный способ отдохнуть. Современная концепция «Продленки» и остальных вечеринок не в том, чтобы напиться, а чтобы послушать хорошую музыку, познакомиться с крутыми артистами и встретить единомышленников.

Хип-хоп вечеринки собирают до семи тысяч человек. Фото: личный архив героя публикации

Не скажу, что мы какие-то вау-революционеры, но мне кажется мы все же привнесли что-то новое. Недавно, например, стали рекордсменами по количеству людей на рэп-тусовках. Большинство артистов, которых мы привозили в Самару, побывали в нашем городе первый раз и почувствовали нашу самарскую публику.

«Самарцы хотят рэпа, веселья и толпу знакомых»

12 августа «Продленке» будет ровно пять лет (а мне – 27, и получается, мы празднуем два дня рождения в одну дату). Когда мы только-только начинали - было непонятно вообще, что и для чего мы делаем, но все горели идеей создать что-то крутое. Вдохновлялись питерским AVG и московской Стиль.Тусой, хотелось создать в Самаре что-то подобное.

Помню, что на самую первую тусовку пришло всего 100 человек. Тогда все прошло не как планировалось, мы дико расстроились и опустили руки. Но благодаря поддержке самарцев не закрыли проект. Поначалу приходило мало людей, из которых половина - друзья. Сейчас, конечно, уже больше. Наш рекорд - 7000 человек на тусовке в торговом центре. За 5 лет конечно состав «Продленки» менялся несколько раз. Сейчас у нас стабилизировался звездный состав диджеев, с которыми мы работаем последние несколько лет. Это ZPB, Timerbai, Vladivade, FESO и Woo. Мы стараемся привозить разных интересных артистов и диджеев, менять локации и придумывать интересные площадки для вечеринок. Так мы проводили мероприятия на теплоходе, в кофейне и в барбер-шопе. А одна из последний масштабных вечеринок - ночь в ТЦ, диджей-сет на фудкорте.

Мы даем самарцам то, что они хотят. А они хотят много рэпа, веселья, дружеского настроения и встретить толпы знакомых. Контингент у нас разный: в основном это молодые ребята от 18 до 23 лет, но бывает к нам приходят люди постарше. Кто-то парочками - муж с женой, а бывает даже берут с собой родителей на тусу, и я не шучу.

Последнее время в Самаре стали открываться новые места, появляются промо-группы, что очень круто! Не понимаю людей, которые негативно относятся к этому, потому что благодаря открытию новых мест, заведений, проведению тусовок мы помогаем Самаре развиваться и расти вместе с новым поколением. Да, у нас есть и хейтеры - когда делаешь что-то очень массовое – обязательно будут те, кто тебя осудит. Но мы относимся к этому просто как к неизбежности и не обращаем на злопыхателей внимания.