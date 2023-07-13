Сызранские нефтепереработчики отдыхают с пользой для здоровья

Отдых в заводском санатории надолго запоминается и нефтяникам, и их детям. Фото АО «СНПЗ»

Лето любимо всеми - это время долгожданных каникул и отпусков. Время, отпущенное на отдых, нужно организовать так, чтобы зарядиться энергией на весь год - набраться сил и новых впечатлений. Сотрудникам социально ответственных предприятий справиться с этой задачей помогает работодатель.

- Хороший отдых – это, в первую очередь, забота о здоровье заводчан и членов их семей, а также дополнительная мотивация для повышения качества работы, - считает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Сызранского НПЗ Ирина Толкачева. – Любой сотрудник завода имеет возможность воспользоваться льготой на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение. Это важная социальная поддержка, закрепленная в коллективном договоре.

Юг, жди в гости!

Черноморское побережье и Кавказ традиционно пользуются популярностью отпускников. В этом году в их здравницах смогут отдохнуть около 200 сотрудников Сызранского нефтеперерабатывающего завода (входит в НК «Роснефть») с семьями.

- Мы с ребенком в июне побывали по путевке от предприятия в санатории в Геленджике, - улыбается ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения Сызранского НПЗ Анастасия Прыткова. -Две недели пролетели как один день: отличное питание, море, воздух, оздоровительные процедуры… После такого отпуска и работать хочется!

Заводские папы и мамы не первый год по путевкам от предприятия совершенно спокойно отправляют детей на море в Анапу: представитель предприятия с момента отправления до возвращения в родные пенаты следит, чтобы отдых прошел комфортно, безопасно, и ребята приехали домой с вагоном веселых историй для родителей. Санатории для будущего поколения нефтяников подбирают особо тщательно: учитываются медицинское и педагогическое сопровождение, бытовые условия, удобная инфраструктура, питание. В июле в Анапу отправятся 48 детей заводчан.

За здоровьем - в «Свежесть» и на «Волжскую Ривьеру»

Не менее любимы нефтяниками и собственные соцобъекты. Шестой год подряд в заводском санатории «Свежесть» проходят специализированные заезды «Мать и дитя». Санаторий расположен в сосновом лесу урочища Монастырская гора - отдыхать здесь получается и на природе,и в черте города, а родителям - даже без отрыва от производства. Культурные и спортивные программы, творческие мастер-классы делают пребывание в санатории не только здоровым, но и эмоционально насыщенным.

- Об отдыхе в «Свежести» у моей дочери только хорошие впечатления, - рассказала инженер счетно-сметного отдела АО «СНПЗ» Елизавета Хвощевская. – Валерия в восторге от анимации, я как мама довольна, что ребенок получил курс физиопроцедур и массажа.

Санаторий служит и самым заслуженным нефтяникам - ветеранам предприятия. В мае-июне в «Свежести» поправили здоровье более 130 пенсионеров.

Еще одна любимая отпускная локация заводчан находится в живописном уголке Муранского бора на реке Усе. На базе отдыха«Волжская Ривьера» руководство предприятия и профсоюзная организация постарались создать максимум удобств для нефтепереработчиков и их семей. Здесь имеются комфортабельные домики, оборудованы спортивные и детская площадка, тренажеры, зона SPA с бассейнами, детский аквапарк, работает велопрокат, организуются мастер-классы, семейные праздники, краеведческие поездки. В этом году на турбазе даже открылся филиал заводского музея – в отреставрированном домике 1970-ых каждый может «нырнуть» в прошлое - быт советского отпускника.

– На «Волжскую Ривьеру» я езжу с детства и могу с уверенностью сказать, что за последние годы турбаза изменилась кардинально. Комфортные условия проживания, отличное питание, благоустроенная территория, - делится впечатлениями слесарь ремонтного производства Иван Игошин. - Наш заезд получился молодежным, очень много семей с детьми. Ребятам всегда есть чем заняться, проводятся конкурсы, соревнования, а мы с друзьями играем в футбол.

Вот так, ударно отдохнув, нефтепереработчики готовы к решению любых производственных задач!