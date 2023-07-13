Фестиваль Протока 2023 в Самаре: где пройдет, как добраться, программа, цены

«Протока» пройдет 11-13 августа 2023 года на Грушинской поляне. Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

«Протока» - это фестиваль самопознания, йоги и здорового образа жизни, который уже десять лет проводят в Самарской области. 10-я «Протока» пройдет 11-13 августа 2023 на Грушинской поляне в пос. Прибрежный. Рассказываем, какой будет Протока 2023, где пройдет, как до нее добраться, кто приедет и сколько стоит вход.

Тема «Протоки» 2023 - Будь в Потоке! Доехать до места действия можно на личном автомобиле, но за машиноместо на Грушинской поляне придется заплатить эко-сбор 600 рублей. Удобно добираться до «Протоки» на электричке - до станции 135 км (Грушинская платформа).

Программа фестиваля Протока 2023

Традиционно на фестивальной поляне будет работать более 25-ти тематических площадок: йога, медитация, психологии, целительный звук, массаж, путешествия, чайные церемонии и другие.

В этом году впервые будет открыта площадка «Дзен. Театр». Ее куратор - писатель и режиссер Сергей Пашагин. Также впервые будет банная площадка.

Любители ночных танцев и мистерий найдут себя в Африканской деревне и ночном пространстве «Протока.Night».

Полное расписание событий фестиваля организаторы обещали опубликовать позже.

Кто приедет на Протоку 2023

Хедлайнеры фестиваля - психолог, медиум Наталья Бережнова и духовный психолог и энерготерапевт Михаил Агеев.

Свое участие также подтвердили индийский музыкант Битту Маллик, российская deep инди-группа «Odnono», Алексей Чичаков и группа «Белуха джем».

Окончательный список гостей фестиваля будет сформирован позже.

Протока 2023: сколько стоят билеты

До 26 июля взрослый билет стоит 3300 рублей, с 27 июля по 7 августа - 3600 рублей, с 8 августа - 3900 рублей. Дети до 5 лет включительно проходят бесплатно.

В стоимость билета входит право на посещение фестиваля и всех мастер-классов в официальной программе, кроме личных сессий и консультаций или классов с использованием материалов

Места для установки палаток предоставляются бесплатно.