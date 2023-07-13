«Мама не выдержала и спилась»: бывшая наркоманка из Самары слезла с иглы после 12 лет зависимости

Самарчанка смогла избавиться от 12-летней наркозависимости и начала новую счастливую жизнь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Галине Лебедовой в этом году исполнилось 32 года. Молодая, активная и жизнерадостная жительница Самары работает в ассоциации «Региональной платформы гражданских инициатив «Самарский Антинаркотический фронт» и мечтает создать семью со своим возлюбленным. Но четыре года назад помощь нужна была самой Галине. Девушка на протяжении 12 лет плотно сидела на героине. Экс-наркозависимая рассказала журналисту «КП-Самара» страшную историю знакомства с тяжелым опиоидом и как ей удалось слезть с иглы.

Пришла в плохую компанию и пропала

Галя родилась в Мурманске, папа ушел из семьи рано, поэтому воспитание девочки легло на хрупкие плечи мамы и бабушки. Женщины все силы отдавали работе, чтобы прокормить семью, а маленькая Галя ни в чем себе не отказывала. Девочка росла, но должного материнского внимания не получала. В самом расцвете пубертатного периода юношеский максимализм достиг своего апогея и Галина встала на скользкую дорожку, придя в компанию наркоманов.

- До 10 класса я училась очень хорошо – пару четверок в году, остальные предметы на отлично. В 10 классе я попала в нехорошую компанию, где впервые попробовала наркотики. До этого я даже не знала о существовании «легких» или «синтетических» наркотиков, мне предложили сразу героин. Мне было всего 16 лет, с этого момента жизнь разделилась на «до» и «после», - рассказывает Галина Лебедева.

Галя очень быстро пристрастилась к «кайфу», ей хотелось снова и снова. Через полгода подросток поняла, что зависима, но самостоятельные попытки бросить не увенчались успехом.

- Меня ломало, выворачивало все суставы без дозы. Мама с бабушкой не понимали, что со мной, я не говорила о наркотиках. Даже когда мои сверстники в открытую рассказали маме, что я употребляю вещества, она не поверила им, а зря, - делится воспоминаниями женщина.

«Мама узнала, когда из дома начали пропадать ценности»

Мама поняла, что дочь зависима лишь тогда, когда из дома начали пропадать ювелирные украшения и ценные вещи. После тяжелого разговора Галя во всем призналась. В школе не знали, что Галя, которая до 10 класса подавала большие надежды, связалась с наркотиками. Последние два года до выпускного успеваемость девочки сильно упала, в 11 классе учителя просто «тянули» выпускницу.

- Для мамы это было ударом. Она не говорила никому из родственников о моей зависимости, боялась осуждения соседей. Мне вызывали частных врачей на дом, прокапывали, мне становилось легче. Но максимум через месяц был новый срыв. В таком режиме я прожила следующие 12 лет, - говорит Галина.

«К алкоголикам относятся терпимее»

За это время, в периоды ремиссии, девушка смогла поступить в университет на заочное отделение, сменить несколько мест работы, но тяга к запретному ломала жизнь Галины снова и снова.

- Как только на работе узнавали о моей зависимости или просто начинали догадываться, меня просили писать заявление по собственному желанию. В России так уж повелось, что к наркоманам относятся с брезгливостью, в отличие от зависимых алкоголиков. Может, потому что многие выпивают, пусть даже только по праздникам, поэтому отношение к алкоголикам терпимое. Наркоманов гонят в шею сразу, - рассуждает бывшая наркоманка.

В 2015 году ушла из жизни бабушка Гали, которая помогала матери с наркозависимой дочерью. Мама девушки сильно сдала, но продолжала надеется и верить, что дочка сможет побороть свой недуг. Но этого так и не происходило. Галя отчетливо понимала, что героин убивает ее и ее близких, но не могла найти в себе сил остановиться.

- Я поняла, что очень слабая. Я думала о самоубийстве, но все оставалось на уровне мыслей. Мне было жалко маму, она не понимала, как еще мне помочь. А я с каждым днем угасала на ее глазах, - говорит Галина.

Нашла спасение в Самаре

Вдруг, как свет в конце тоннеля, Галина узнала о существовании долгосрочного реабилитационного центра. Девушка в очередной раз попала в стационар наркодиспансера, где лечение ей уже не помогало. В государственных диспансерах пациентов с зависимостью выписывают через пару месяцев, в то время как реабилитационный центр предлагает долгосрочную перспективу лечение с постоянным отслеживанием пациента. Терять Галине было уже нечего, и девушка отправилась в Самару.

- Я приехала сюда четыре года назад, и ровно столько же у меня стойкая ремиссия. В Самаре я осталась после лечения, я работаю в этом же центре, который помог начать мне новую жизнь. Теперь я помогаю таким же мальчикам и девочкам, которой была тогда – 12 зависимых лет назад. Здесь я встретилась с молодым человеком, с которым я готова создать семью. Я смогла победить, но цена была слишком высока, - говорит Галина Лебедева.

Мама не выдержала накопленного стресса

В конце июня 2023 года Галина похоронила маму – самого родного человека, который не бросил ее в трудную минуту. Мама всегда верила в нее, всегда была готова помочь. Когда Галя в 2019 году уехала на реабилитацию в Самару, ее мама начала злоупотреблять алкоголем. Женщина не смогла найти более действенного для себя лекарства от стресса и накопившейся усталости за десяток лет борьбы с зависимостью единственной дочери.

- Сначала мама выпивала по вечерам после работы. Так как я была в реабилитационном центре за несколько тысяч километров от родного Мурманска, я даже не могла подумать, что у мамы начались серьезные проблемы с алкоголем, - говорит Галина.

Но время шло, пока дочка лечилось от наркозависимости, ее мама все больше и больше употребляла алкоголь. Галя пыталась ей помочь остановиться, но расстояние не давало в полной мере контролировать женщину.

- Я смогла выздороветь, а мама, к сожалению, нет. Сейчас я принимаю участие в волонтерском движении, чтобы помочь таким как она – созависимым. Ведь родственники, которые столкнулись с зависимостью своих близких, больше остальных нуждаются в психологической поддержке. У моей мамы такой поддержки в Мурманске не было. Быть может, если бы там уделяли созависимым больше внимания, то трагедии удалось бы избежать, - говорит Галина Лебедева.

«Комсомольская правда» спросила у Галины, какой совет она может дать современной молодежи. Ведь юношеский максимализм есть в любом поколении. Девушка сказала лишь одно: «Не трогайте наркотики никогда! Зависимость начинается с самого первого раза, даже с маленькой дозы». Берегите себя.

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