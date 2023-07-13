«Убивать нельзя, а держать негде»: поможет ли Самаре новый закон об обращении с бродячими животными

Бездомных собак на улицах Самары немало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 июля Госдума приняла в третьем чтении закон об обращении с бродячими животными. Из важного – никакой эвтаназии по отношению к бездомных собакам и кошкам применять нельзя, все должно быть гуманно. Однако разработку конкретных правил и, соответственно, расходы на их финансовое обеспечение возложили на региональные бюджеты. Самарские зоозащитники прокомментировали новый закон об обращении с бродячими животными в июле 2023.

Кидаются на детей и взрослых

В Самаре нападения бездомных собак на горожан, увы, происходят с завидной регулярностью. В мае 2021 года регион потрясла трагедия – в пригороде Самары стая бездомных собак загрызла 63-летнюю женщину, которая отправилась на прогулку. Самарчанку чуть живую довезли до больницы, но спасти медики ее не смогли: слишком серьезными оказались раны.

Стаи собак неоднократно нападали на детей, причем в последнее время случаи участились. В феврале 2023 года псы чуть не разорвали первоклассника – лишь чудом мальчика отбили прохожие, в марте стая бросилась на пятилетнего ребенка практически на глазах его матери, в апреле животные набросились на девушку с коляской. Следователи возбуждали одно уголовное дело за другим, подрядчика штрафовали, однако ситуация не менялась. Чиновники мэрии даже выпускали рекомендации для горожан с советами обходить стаи стороной и запастись электрошокерами.

«Стерилизованная собака тоже может быть агрессивна»

- Программа отлова, стерилизации и возвращения в привычную среду обитания не работает. Стерилизованных животных мы по закону обязаны выпустить, причем там, где позволяют правила, а это определенные ограниченные территории. Выпускают сразу в большом количестве, естественно, они сбиваются в стаи. А стая, как и толпа людей, например, может быть агрессивна. Нужен другой подход, - отмечала в интервью «КП-Самара» зоозащитник и одновременно – руководитель компании-подрядчика по отлову Инна Тарасенко.

В частности, зоозащитница отмечала – в регионе в первую очередь нужно построить большой реабилитационный центр, где могли бы пожизненно содержаться отловленные животные. Сейчас строительство такого центра запланировано, однако когда начнутся строительные работы и тем более когда он сможет принять первых хвостатых постояльцев, пока неизвестно.

«Дайте землю под приюты»

Зоозащитница, руководитель зооприюта в Кинеле Лаурика Нагель отмечает: запрет эвтаназии – это, безусловно, благо. Однако теперь властям нужно уделить первоочередное внимание строительству новых приютов.

- То, что новый закон запретил эвтаназию – это, безусловно, хорошо. Однако приюты не резиновые. И понятно, что теперь местные администрации будут настаивать на том, чтобы животных из приютов не выпускать, - прокомментировала Лаурика Нагель журналисту «КП-Самара». - Сейчас в Самарской области муниципальных приютов нет, только частные и коммерческие. Нам как НКО по закону власти сейчас не могут бесплатно выделить землю под приют, только помещение – а для содержания собак такой формат не очень-то подходит. Так что если теперь появится возможность на региональном уровне принять закон о бесплатном выделении земли для НКО под зооприюты, будет очень здорово. Такая проблема, кстати, не только в Самаре, но и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. В целом же одного закона об обращении с бродячими животными мало. Пока не решат вопросы чипирования домашних животных и не установят строгий контроль за нелегальными питомниками, где разводят щенков и котят в огромных количествах в погоне за выгодой, проблему бездомных животных не решить.

Чипы и штрафы

Также эксперты в один голос говорят о необходимости ввести ответственность владельцев за самовыгул и выброс животных. В том числе – ответственность наследников умерших владельцев животных, которые зачастую выбрасывают ненужных им собак и кошек на улицу

К слову, новые правила выгула собак в Самарской области уже ввели в марте 2023. Они запрещают самовыгул животных, выгул без намордника и короткого поводка в общественных местах, а также нельзя оставлять четвероногих на улице без присмотра. А уже летом депутаты областного парламента утвердили штрафы за нарушение правил по содержанию и выгулу животных. Для граждан они составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 7 до 15 тысяч рублей.