«Тренироваться детям будет просто негде»: в Самаре потребовали убрать с пляжа социальный прокат сап-серфов

Самарцы давно полюбили катание на сапбордах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с городского пляжа потребовали убрать социальный прокат каяков и сап-серфов. Об этом в июле 2023 года в соцсетях сообщили руководители прокатной организации «Самбот». Самарцы переживают, что теперь у них не останется возможности заниматься водными видами спорта в черте города. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

«Катали инвалидов и пенсионеров»

Открытое письмо властям руководители проката опубликовали в социальных сетях, его поддержала Самарская федерация серфинга и каякинга. Как рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель проката «Самбот» Екатерина Вейсман, палатку с лодками и сапами на Ленинградском и Первомайском спуске, а также на ул.Советской Армии спортсмены-энтузиасты ставят уже четыре года подряд.

- Мы специально нашли маленькие пятачки чуть в стороне от пляжа, чтобы никому не мешать, поставили будки, в которых могло бы храниться снаряжение, и организовали прокат по социальным ценам для пенсионеров, для детей, - рассказала Екатерина Вейсман. – Более того, мы всегда работали с инвалидами, пенсионерами, детьми-сиротами, с которыми другие прокаты и спортивные центры не занимались вообще. По сути, наши прокаты были единственными местами в городе, откуда инвалиды-колясочники могли покататься на сапах или каяках, где для них был удобный подъезд.

Четыре года спортсменов никто не тревожил. А весной 2023 года из мэрии неожиданно пришла бумага - территорию освободить.

- Нам заявили, что это якобы потому, что мы не платили аренду, - говорит Екатерина Вейсман. – Но во-первых, по кадастровой карте участок, который мы занимали, например, на Ленинградском спуске, не находится в чьей-то собственности. А во-вторых, мы неоднократно обращались в горадминистрацию с просьбой предоставить нам любое место на любой основе, в том числе платной, в удобной транспортный доступности для инвалидов. Однако ответа так и не получили.

«Каяк весит 40 кг»

Вместо этого спортсменам сначала пришлось убрать будку со снаряжением с Ленинградского спуска, затем – от дамбы Первомайского спуска. Сейчас от них требуют убрать прокат и со спуска на Советской Армии.

- Перенос проката в далекие дали уничтожит все. Особенно утреннее и вечернее катание, встречи закатов в 10 минутах от дома, - переживают организаторы. – Но самое главное – мы участники президентского гранта, который получила Самарская федерация сап-серфинга и каякинга, по этому гранту мы до конца лета должны обучить 40 семей с детьми-инвалидами катанию на сапах и 40 – на каяках, а в конце лета провести соревнования. Теперь же и нас, и детей фактически лишают такой возможности.

Тренер детей-инвалидов по гребле на каяках и сапах Наталья Коротя отмечает: для людей, не имеющих автомобиля, самостоятельно взять в городском прокате и доставить на берег Волги каяк практически нереально.

- Двухместная лодка весит почти 40 кг. Как смогут организовать такое катание родители с ребенком на инвалидной коляске, если прокат будет далеко от реки? – задает вопрос тренер. - Просим оказать всевозможное содействие в восстановлении нормальной деятельности и работы пунктов проката спортивного оборудования и обучения ООО «Самбот» в удобных для инвалидов и пенсионеров местах, - обратились каякеры к властям.

«Собственник не согласовал размещение»

В мэрии в ответ на запрос журналиста «КП-Самара» сообщили, что данная ситуация возникла потому, что собственник объекта не согласовал его размещение должным образом.

- В первую очередь это касается согласования с точки зрения безопасности, - прокомментировали в мэрии. – Сейчас специалисты департамента находятся в процессе переговоров с собственником. Если компромиссное решение будет найдено, прокат вернется на пляж.

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