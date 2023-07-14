Упала и уже начала терять сознание: в Самаре полицейские спасли девочку-младенца

С включенной звуковой и световой сигнализацией маму с дочкой в кратчайшее время довезли до ближайшей больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре девятимесячная малышка упала с лестницы, и ей срочно требовалась медицинская помощь. Обеспокоенные родители попросили помощи у полицейского, который на служебном автомобиле доставил маму с дочкой в больницу.

Уже начала терять сознание

Рано утром на Южном шоссе в Самаре к сотрудникам полиции подбежал взволнованный мужчина. Он рассказал, что в его автомобиле находится 9-месячная дочка. Малышка упала с лестницы и нуждалась в срочной медицинской помощи. Несмотря на усилия родителей и попытку доехать до больницы, малышка уже начала терять сознание.

Инспектор ДПС Дмитрий Зубов среагировал моментально. Старший лейтенант полиции сообщил дежурному о случившемся и пересадил маму с младенцем в патрульный автомобиль. С включенной звуковой и световой сигнализацией они в кратчайшее время доехали до ближайшего медицинского учреждения.

— Дмитрий Зубов спас жизнь ребенка, оперативно доставив его в больницу. Маленькой девочке оказали своевременную и квалифицированную помощь, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На фото старший лейтенант полиции Дмитрий Зубов, который спас 9-месячную малышку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Благодарность за спасение

Девятимесячная малышка находилась под наблюдением врачей две недели. После двухнедельной госпитализации ребенка выписали из лечебного учреждения. Отмечается, что состояние младенца стало удовлетворительным.

Спустя время в ГУ МВД по Самарской области через сервис приема сообщений на официальном сайте поступило благодарственное письмо. Родители девочки поблагодарили сотрудника ДПС за отзывчивость и своевременно оказанную помощь.

— Полицейский очень оперативно отреагировал и оказал незаменимую помощь для нас и в первую очередь для нашего ребенка! Спасибо большое за спасение жизни нашей маленькой дочки, — сказали родители малышки.