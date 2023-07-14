Запаситесь терпением и чудо-карамелью: многодетная мама рассказала, как путешествовать с детьми

Анна Сизова из Самары рассказала, как путешествовать с детьми. Фото: личный архив

Лето, отпуск, каникулы — радуются дети и их родителей. Семейство пакует чемоданы и покупает путевки на море в предвкушении настоящего отдыха, но зачастую жестокая реальность ломает грезы и поездка с ребенком превращается в сущее мучение. Если, конечно, не подготовиться к семейному отдыху заранее. Мама троих детей и блогер Анна Сизова из Самары объездила с дочками и сынишкой несколько стран и на собственном опыте изучила все «подводные камни» таких путешествий. На этот раз Анна отправилась с мужем и тремя детьми на поезде в Туапсе. Молодая мама откровенно рассказала о трудностях путешествий с малышами, а также поделилась полезными лайфхаками: как сэкономить на развлечениях и чем занять ребенка в поезде.

«Безумно боялась ехать на поезде»

Анне Сизовой 29 лет, женщина вместе с мужем воспитывает двух дочерей (7 и 5 лет) и сына (3 года). В июле 2023 семья отправилась отдыхать на черноморское побережье полным составом. Кстати, это не первое путешествие пары с детьми. Малыши Анны уже опытные путешественники.

- До этого мы выбирали отдых за границей и летали на самолете. В этом году решили полностью сменить формат путешествия. У нас это получилось, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Анна Сизова.

29-летняя Анна вместе с мужем воспитывает двух дочерей (7 и 5 лет) и сына (3 года). Фото: личный архив

Волжанка призналась: после перелетов, которые занимают не так уж и много времени, решиться на поезд было трудновато.

- Я безумно боялась поездки с тремя детьми в поезде, но все получилось не так уж плохо. Было очень комфортно, чего я совсем не ожидала.

«Мы с мужем не спали полночи»

По словам самарчанки, дорога до моря заняла около полутора суток. Билеты семья покупала задолго до отъезда, чтобы разместиться в купе.

- У каждого было свое личное место, сынок спал со мной. Изначально мы с мужем планировали спать на верхних полках, а детей поселить внизу, но все пошло не по плану — дочки захотели иначе, а мы и спорить не стали, - рассказывает Анна. – Честно говоря, был страх, что они могут упасть и сильно удариться, поэтому мы с мужем не спали полночи.

Родители мини-путешественников смастерили из каких-то накидок и простыней бортики хоть для какой-то безопасности.

- Зато девочки были в полном восторге. Утром нас умиляли и веселили их свисающие головы. Возможно, есть специальные сетки и манежи, но мы, честно говоря, с собой ничего не брали. Берите на заметку.

Маленькие соседи и рюкзак с игрушками

Хорошо, когда дети спят, но, увы, нельзя наслаждаться сопящим чадом всю дорогу. Анна рекомендует заранее продумать досуг детей в дороге. По ее словам, на несколько часов спасут раскраски, наклейки и «развивашки».

- Еще я всегда беру рюкзак с любимыми игрушками детей. Здесь важно выбирать среднего размера, чтобы было разнообразие и ребенку быстро не стало скучно, - говорит многодетная мама. - По вечерам нас выручал ноутбук с мультиками. Мы, правда, не фанаты таких отвлечений, но в данном случае нервы родителей дороже принципов.

Девушка не первый раз путешествует с детьми, поездка на море в таком составе стала уже четвертой по счету. Фото: личный архив

Из новых открытий и преимуществ поезда, по мнению Анны, — маленькие соседи. Дети-пассажиры постоянно ходили по вагону и обменивались своими сокровищам в виде наклеек и кукол.

- Находится столько времени с детьми в замкнутом пространстве жутковато, им же постоянно хочется погулять, побегать и поиграть, а общение с другими детками очень выручало.

Чудо-карамель и перекусы на станциях

Семейство не пропускало большие остановки, где дети могли размяться, переключиться и подышать свежим воздухом, а родители закупиться едой.

- Питание — отдельная тема. В дорогу я брала больше овощей и фруктов, прекрасно спасали мультизлаковые батончики. Правда, еды нам хватило на один день. Уже после нам пришлось закупаться на станциях и ходить в вагон-ресторан. Кстати, еще один лайфхак - берите побольше чупа-чупсов в дорогу. Выручают! Ребенок будет еще долго молчать, - смеется женщина.

По словам многодетной мамы, самое главное понять и принять, что весь отдых будет сконцентрирован на детях. Поэтому лучше сразу забыть о захватывающих экскурсиях и запастить терпением, ведь, возможно, вам придется кататься на одних и тех же водных горках снова и снова.

- При выборе отеля обязательно убедитесь, что в месте, где вы собрались отдыхать, есть хоть какой-то досуг для детей. Просто лежать у моря и загорать они не будут. Честно говоря, лучше переплатить за детские зоны, чем испортить себе отпуск.

Сон на пляже и аттракцион на выбор

Но и идти на поводу у собственных малышей не стоит, советует многодетная мама.

- Нужно чуть проще относится ко всему происходящему и давать ребенку волю. Я, например, специалист по укладыванию на дневной сон на пляже. Наш младший спит прямо на лежаке под зонтиком, ему не мешают звуки вокруг. Это идеально! Не приходится сидеть в номере два часа, пока ребенок выспится.

Анна знает, как развлечь и уложить спать своих детей прямо на пляже. Фото: личный архив

Что касается денег, то здесь Анна не скрывает: трат с детьми — в два раза больше. Куда уходят деньги? На питание и развлечение.

- Дети несколько раз в день просят картошку фри или пиццу. И, конечно, каждый день мы их водим развлекаться, но чтобы детский досуг не так сильно бил по кошельку, мы стараемся сразу договариваться с дочками и сыном, что один вечер — один аттракцион. Пока проблем не было, - поделилась Анна. - Залог хорошего отдыха — внутренний настрой. Поверьте, если вы растеряете оптимизм, то даже простой плач выведет вас из себя. Настраивайтесь только на хорошее. Это мой главный совет! Вы освобождены от бытовых задач, а перед вами море и солнце, это в любом случае уже отдых. Мы остались очень довольны и получили кучу положительных эмоций.