«Зарабатывают на хранении тел»: директор похоронного бюро рассказала о правилах работы в ритуальном бизнесе

Тело умерших обнаружили в бытовых холодильниках с неэтичной подписью. Фото: Ксения Штефан

13 июля 2023 года самарский журналист-блогер Ксения Штефан опубликовала в своем телеграм-канале видео, которое было снято якобы в одном из частных похоронных бюро в Самаре. На кадрах видно, что агентство находится в каком-то гаражном массиве, а тела умерших людей хранятся в бытовых холодильниках с рекламной надписью «Охлажденное мясо». Видео разлетелось по всем социальным сетям, в том числе и федеральным СМИ, и вызвало шквал негодования не только у пользователей, но и заинтересовало органы власти. Полиция и следователи проводят проверку, ситуация находится на контроле губернатора Дмитрия Азарова. Однако оказалось, что происходящее в частном «морге» шокировало не только обывателей, но и коллег по похоронному бизнесу. Владелица одного из похоронных агентств Екатерина Костылева откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», как на самом деле должны работать добросовестные ритуальные агенты, и как можно избежать подобных неэтичных случаев.

Тела на хранение передают родственники

Екатерина Костылева вот уже много лет руководит самарским похоронным бюро «Благо» и не понаслышке знает обо всех нюансах, которые могут вызвать вопросы у обывателей. Рассказываем, как происходит процесс захоронения и как тела усопших оказываются в распоряжении частных недобросовестных агентов.

- Существует несколько вариантов развития событий, когда умирает человек. Первое: если человек умер после продолжительной болезни дома, что родственники должны вызвать участкового врача или прийти в больницу лично, чтобы лечащий врач констатировал смерть и выдал справку. С этой справкой родственники обращаются к ритуальному агенту, который предлагает оставить тело усопшего до момента захоронения дома (сейчас все чаще хоронят на следующий день после смерти), либо забрать тело в специализированное трупохранилище при похоронном доме. Там тело может храниться до трех дней, либо по договоренности дольше, - объясняет Екатерина Костылева.

Ритуальный агент особенно отметила отличие трупохранилища от морга. Люди привыкли называть место, где хранятся тела покойных до момента их захоронения, коротким названием, но это принципиально разные места. В морге проводятся вскрытия и определяются причины смерти, в трупохранилилище сохраняют тела до момента их захоронения. Трупохранилище – это специальное холодильное помещение с определенной температурой, условиями и санитарными нормами.

Екатерина Костылева была шокирована работой своих коллег

«Если тело переморозить – оно почернеет»

Екатерина Костылева признается: она шокирована тем, где недобросовестные ритуальные агенты хранили тела усопших.

- Во-первых, с моральной точки зрения это ужасно, а во-вторых, если произойдет какой-то сбой в холодильнике, то это может привести к неисправимым последствиям. Если тело сильно переморозить – оно почернеет на следующий день, а если температура будет выше нормы, то умерший может начать гнить. Поэтому важно, чтобы тела усопших хранились исключительно в обустроенных трупохранилищах, - говорит Екатерина Костылева.

По словам девушки, ценник на хранение тела покойного до момента захоронения в специализированных трупохранилищах начинается от 1000 рублей за сутки. Недобросовестные ритуальщики могут зарабатывать на этом немалые деньги, предлагая родственникам такую услугу. То, что было опубликовано на видео, вероятно, и было этой самой «услугой». Тогда возникает вопрос, знают ли родственники, которые доверили сохранить тело покойного таким ритуальным агентам за немалые деньги, об этих условиях?

- Мы не скрываем ничего, ведь это их покойный родственник, они имеют право видеть условия. Конечно, не каждый человек может спокойно находиться рядом с умершим родным человеком, но это вполне возможно, никто не может запретить лично контролировать весь процесс подготовки к похоронам, - говорит Екатерина.

В трупохранилище при похоронном бюро принимаются тела только со справкой о смерти, где указана причина. После этого ритуальный агент готовит тело к похоронам, омывает, одевает, бальзамирует и наносит грим. После проводится отпевание и выезд непосредственно на кладбище. Средний ценник за работу похоронного бюро «под ключ» в Самаре – от 68 500 рублей.

Тело из государственных моргов отдадут только родственникам

Что интересно, в работе «под ключ» подразумевается также и транспортировка тел погибших до трупохранилища. Но ведь бывают ситуации, когда человек умирает вне дома, либо не из-за болезни. Тогда процесс работы ритуальных агентов будет уже другой.

- Если человек умер внезапно на улице или дома, либо смерть имеет криминальный характер, то его тело везут на вскрытие в морг Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в Самаре на улице Лунной. Оттуда тело могут забрать только родственники при подтверждении родства. Так же происходит, когда человек умирает в больнице. Из морга лечебного учреждения тело отдается по востребованию родственникам. Тела в моргах государственных учреждений хранятся от 7 до 14 дней, а в судебных моргах - бессрочно, - объясняет директор ритуального агентства «Благо».

«В Самаре более 200 агентств, и не все они работают честно»

Как рассказала Екатерина Костылева журналисту «КП-Самара», в областном центре свою деятельность ведут более 200 ритуальных агентств, и лишь часть из них работают официально, чисто и прозрачно. Однако случай с морозилками из продуктового магазина поверг в шок даже опытных работников ритуальной сферы.

- За все время работы я впервые вижу такое небрежное отношение к телам умерших. Это просто кощунство, вопиющий случай! Я знаю, что у нас в Самаре довольно много таких «подпольных» хранилищ, но там нет такого, поверьте. Бывает, когда оформляется перевозка груза 200 на дальнее расстояние, гроб заносят в похоронное бюро, где они может простоять несколько часов до того, как приедет катафалк, но, чтобы так, хранить в таких морозилках, да еще и такими названиями. Я просто в шоке. Еще вопрос, а как мылись тела? Прямо там, в гараже на грязном полу? Я сочувствую родственникам, которые туда обратились, - не может сдержать эмоций Екатерина.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности

Не только опытную ритуальщицу возмутило подобное хранение тел усопших. О данном инциденте высказался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущен ситуацией. Как только мне поступила информация, дал все необходимые поручения о проверке. Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство. Вместе с тем, уверен, здесь есть много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Роспотребнадзор, и Прокуратура. Также связался с блогером, которая опубликовала видео, для уточнения обстоятельств. Обязательно расследуем произошедшее в полной мере. Ход расследования буду держать на контроле, - сказал глава региона.

Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Глава СК РФ Александр Бастыркин взял ход расследования на личный контроль и поручил самарским коллегам предоставить доклад о ходе проведения проверки.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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