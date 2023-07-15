Из Самары в Сочи, Анапу и Крым: как дешево добраться, цены на поезда и самолеты

До Сочи можно добраться на самолете и по железной дороге. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Сезон отпусков набирает обороты. Многие самарцы сейчас озабочены поиском места отдыха. И многие из них собираются на российский юг. Расскажем, как доехать до главных курортов страны и не разориться.

Самара - Сочи

Сочи считается главным курортным городом страны. Как бы ни жаловались на него отдыхающие и не ругали за дороговизну и плохой сервис, летом там не протолкнуться. Да и красоты города и его природы у него не отнять.

До Сочи можно добраться на самолете и по железной дороге.

На поезде, конечно, дешевле, но придется трястись в вагоне двое суток. При условии, что сможете достать билеты, потому что на июль их осталось крайне мало. Плацкартных мест в наличии буквально единицы и за конский ценник - от 5 674 рублей. Стоимость купе стартует от 5 493 рублей, СВ - от 18 974 рублей.

С билетами на август дело обстоит также - плацкарт почти весь раскуплен, есть немного купе и СВ по вышеуказанным ценам.

Вполне реально купить билет по нормальным ценам на начало сентября. Плацкарт стартует от 4 427 рублей, купе - от 4 750 рублей, а СВ - от 16 917 рублей.

Самолеты летают в Сочи каждый день. Время в пути - три часа. Цена взрослого билета эконом-класса начинается от 8 076 рублей в июле. В августе можно улететь дешевле - от 6 443 рублей. Такие же цены действительны и для первой половины сентября, а потом они снижаются до 5 891 рубля.

Самара - Анапа

Добраться до Анапы будет не сильно дешевле, чем в Сочи. Аэропорт Витязево сейчас закрыт, поэтому доехать до курортного городка можно только на поезде. Билетов в продаже очень мало. В июле и августе плацкарт - от 4 392 рублей, купе - от 5 365, СВ - от 21 824 рублей.

Самара - Геленджик

Аэропорт Геленджика закрыт, а железнодорожного вокзала там нет. Обычно отдыхающие доезжают на поезде до Новороссийска, а оттуда на автобусе или такси добираются до Геленджика.

Доехать до Новороссийска в плацкарте стоит от 4 435 рублей, в купе - от 5 666. В сентябре поездка выйдет бюджетнее: плацкарт - от 3 959 рублей, купе - от 4 102. Билет на автобус до Геленджика стоит от 160 рублей.

Самара-Симферополь

Сложнее всего сейчас добираться до Крыма. По воскресеньям через Самару проходит прямой поезд «Таврия». Билетов также крайне мало. В июле можно урвать плацкарт от 6 219 рублей и купе от 12 146 рублей. Немного дешевле в августе: плацкарт - 5 507 рублей, купе - 9 830. В сентябре снижается цена на купе - от 6 481 рублей.

Можно поехать на полуостров с пересадками - через Ростов-на-Дону или Краснодар. Билетов в продаже пока много. От Самары до Краснодара на плацкарте - от 4 379 рублей, в купе - 5 477, в СВ - от 20 800. Доехать из Краснодара д Симферополя стоит от 1 896 рублей.

Цены на поезда, идущие до Ростова-на-Дону, начинаются от 4 172 рублей. Далее оттуда до Симферополя можно уехать за 2 300 в плацкарте.