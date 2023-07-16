«Кредит или жизнь»: в Самаре два студента напали на таксиста с удавкой и ножом

Студенты ранили таксиста, требуя оформить онлайн-кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти киношное ограбление в Самаре чуть не закончилось трагедией. Два студента напали на водителя такси с удавкой и ножом, требуя оформить кредит и отдать им деньги. Лишь чудом раненому таксисту удалось сбежать от своих мучителей. Рассказываем подробности.

Вызвали такси и поехали за город

Все произошло в начале июля. Водитель такси Иван (имя изменено – Прм.Ред.) приехал на очередной заказ. В автомобиль сели двое молодых людей – 20-летние студенты. Они попросили отвезти их за город. Не подозревая подвоха, водитель начал путь. Но едва автомобиль удалился от города и оказался в безлюдной местности, один из парней набросил на шею ничего не подозревавшего таксиста удавку – кабель питания от компьютера, который злоумышленники прихватили с собой.

- Началась борьба, таксист сумел освободиться от удавки и даже выбраться из машины, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Однако во время завязавшейся драки преступники пырнули его ножом.

В результате раненый таксист вынужден был отдать студентам все имеющиеся у него деньги – 250 тысяч рублей. Однако того грабителям показалось мало. Они начали вынуждать водителя оформить на свое имя онлайн-кредит, сразу же обналичить деньги и отдать их им.

«Телефон не ловит»

Поняв, что злоумышленники не отступят, Иван пошел на хитрость. Он сделал вид, что согласен выполнить требования налетчиков, однако не может этого сделать из-за того, что за городом у него не ловит Интернет. Под предлогом того, что ему нужно найти сеть, он сел в машину и, истекая кровью, сумел не только уехать от своих мучителей, но и добраться до отдела полиции по Красноглинскому району.

- Оперуполномоченные оказали мужчине доврачебную помощь и передали медикам, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. - В кратчайшие сроки стражи правопорядка установили личности злоумышленников. Менее 20 минут потребовалось полицейским, чтобы разыскать, задержать и доставить в отдел полиции двух подозреваемых – жителей Самары 2003 года рождения.

Выяснилось, что преступники учатся в одном из вузов Самары и раньше в поле зрения правоохранителей не попадали.

- Следственным управлением У МВД России по Самаре в отношении студентов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, - сообщили правоохранители. - Фигуранты заключены под стражу.