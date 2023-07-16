Улицы затоплены, дерево оборвало провода: показываем последствия сильного ливня в Самаре

Сильный ливень доставил горожанам немало неприятностей

В Самаре 16 июля 2023 года прошел сильный ливень. Дождь лил почти весь день с небольшими перерывами. ГУ МЧС по Самарской области заранее предупреждало горожан о грядущей непогоде и призывало к осторожности. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, однако тем не менее ливень добавил головной боли коммунальщикам и обычным горожанам. В соцсетях появились фото последствий сильного ливня в Самаре 16 июля.

Прерванные соревнования и лужи на парковке

Дождь начался с самого утра, однако поначалу казалось, что он будет не слишком сильным. Однако уже к середине дня стало понятно, что ливень зарядил надолго. А соцсетях появились первые жалобы горожан.

- Из-за сильного ливня временно пришлось прервать соревнования по дрифту среди автоспортсменов Поволжья на парковке ТК «Амбар», – рассказал видеоблогер Евгений Щекин. – Вся парковка оказалась просто затоплена.

Автомобилисты на соревнованиях дрифтовали по глубоким лужам

После того, как ливень немного утих, соревнования продолжились. Спортсмены дрифтовали прямо в лужах. Зато зрелище с фонтанами брызг получилось впечатляющим!

«Машины едут по капот в воде»

А вот обычным автомобилистам на улице Самарской пришлось несладко. Вода буквально затопила проезжую часть. Кадры медленно «плывущих» по улице машин вызвали немало эмоций у горожан.

- В Самаре что ни дождь, то потоп, - возмутились горожане. – Машины едут по капот в воде, перейти дорогу пешеходам совершенно невозможно!

Машины буквально "плыли" по улице Самарской

Не лучшая ситуация сложилась и на другом конце города. В новом микрорайоне на Мехзаводе вода также залила и межквартальные проезды, и выезд на Московское шоссе. Видеозапись потопа также появилась в социальных сетях. Автор снимала видео из машины, недоумевая, как теперь выходить из авто.

На Мехзаводе автомобилистам тоже пришлось несладко

Дерево на дороге и внедорожник в яме

Штормовой ветер наделал бед и в историческом центре города. На перекрестке улиц Садовой и Ленинградской, недалеко от «Дома 77» непогода повалила огромное дерево. Как рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара», ствол с громким треском упал прямо на проезжую часть, оборвав при этом провода и перегородив проезд для автомобилей.

Убирать упавшее на дорогу дерево начали только через час. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Местные жители жаловались, что дерево пролежало больше часа, прежде чем приехали коммунальщики и начали его убирать, - пожаловались самарцы. – Кроме того, в окрестных домах пропал интернет.

Внедорожник провалился в яму в асфальте

А на улице Губанова серебристый внедорожник провалился под асфальт. По одной из версий, водитель иномарки не выбрал безопасное расстояние от огороженной ямы, которую неподалеку раскопали ремонтники. По другой – асфальт провалился из-за сильного ливня. В любом случае владельцу пострадавшего авто остается только посочувствовать.

Между тем синоптики предупреждают, что дождливая погода сохранится и в начале следующей рабочей недели.