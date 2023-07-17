Трансферы ФК Крылья Советов (лето 2023): кто войдет в состав самарского клуба

Первое приобретение этого межсезонья – нападающий из Белоруссии Егор Карпицкий. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сезон Российской премьер-лиги закончился совсем недавно, а новый стартует уже на этой неделе. «Крылья Советов» открывают его 22 июля в Грозном, где сыграют с местным «Ахматом». Руководители клуба постарались сохранить костяк команды и точечно усилиться, однако без потерь не обошлось. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов летом 2023 года.

Ушли

Главная потеря межсезонья – уход Александра Коваленко. Вряд ли для кого-то стало сюрпризом, что полузащитник улетел из Самары (в прошлом году он подписал контракт с «Сочи» и остался играть за «Крылья» на правах аренды), сюрпризом стало место, куда уехал Коваленко. Игрок сборной России отправился в «Зенит», не заезжая в «Сочи».

На юг перебрался другой игрок «КС» - нападающий Егор Тоцкий. 20-летний воспитанник Академии Коноплева перешел в «Сочи» в качестве свободного агента. Набираться опыта форвард будет во Второй лиге за таганрогский «Фоте», куда «Сочи» отправил футболиста в аренду.

Покинул «Крылья» еще один нападающий – серб Александр Чиркович. Он отправился в аренду на родину, где будет играть за команду «Бачка Топола». Клуб из Воеводины в этом году пробился в квалификацию Лиги чемпионов.

Пришли

В линию атаки «КС» приобрели 19-летнего лидера гонки бомбардиров чемпионата Белоруссии Егора Карпицкого. Форвард перебрался в Самару из солигорского «Шахтера».

На просмотре в «Крыльях» сейчас еще один перспективный футболист, но уже из Сербии – 20-летний Никола Марджа.