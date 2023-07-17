Цифровой рубль и повышение пенсий: что изменится в Самарской области с 1 августа 2023

Все новшества будут связаны с финансовой сферой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнем месяце лета глобальных перемен в России и, в частности, в 63-м регионе, не ожидается. Все новшества будут связаны с финансовой сферой. Рассказываем в деталях, что изменится в Самарской области с 1 августа 2023.

Цифровой рубль официально станет новой формой денег в России

С 1 августа 2023 года в России вступает в силу закон о цифровом рубле. Тестирование принципиально иной формы денег проводилось несколько месяцев в крупных банках страны. Новая валюта будет храниться на электронном кошельке, который у каждого россиянина может быть только один. Отечественные банки обяжут предоставить доступ к кошельку в своих мобильных приложениях и личных кабинетах.

С использованием цифрового рубля россияне смогут ежемесячно совершать операции на сумму до 300 000 рублей без комиссий. Деньги можно будет как переводить в цифровой вид, так и обратно - в наличный или безналичный вид.

Проиндексируют некоторые виды пенсий

С 1 августа 2023 года пенсии работающих пенсионеров будут автоматически повышены. Повышение будет основано на сумме страховых взносов, уплаченных в 2022 году. Максимальная прибавка будет составлять три пенсионных балла, что зависит от зарплаты и стажа работы.

Будут увеличены и суммы выплат для получателей страховой пенсии по старости и страховой пенсии по потере кормильца, если эти выплаты были назначены в 2022 или 2023 году, и размер индивидуального пенсионного коэффициента был учтен не полностью.

Сразу вдвое вырастет фиксированная часть пенсии для лиц старше 80 лет. Прибавка начисляется автоматически со следующего месяца после дня рождения.

Увеличится утильсбор на ввозимые в страну машины

С 1 августа 2023 года резко увеличится утильсбор на автомобили для юридических лиц. За машину с двигателем объемом до 2 литров ставка вырастет 178,4 до 300 тыс. рублей, за мотор от 2 до 3 литров - с 281,6 до 844 тыс. рублей. А для транспорта с мотором объемом 3 литра и выше сумма сбора вырастет аж в два раза - до 970 тыс. рублей.

Утильсбор для физлиц останется прежним, однако на машину с объемом двигателя свыше 3 литров так же придется заплатить 970 тыс. рублей.

Еще одно новшество — если «физик» ввозит в Россию машину для перепродажи, то ему придется раскошелиться на утильсбор по ставке юрлица.

Повышение тарифов утильсбора связано с решением правительства поддержать российский автопром.