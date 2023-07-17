«Мы дали им сравнять, чтобы все было по-честному»: гендир пляжных «Крыльев» прокомментировал момент, который может стоить команде плей-офф

Денис Глушаков не удивил чем-то сверхъестественным Никиту Сафронова. Фото: bsrussia.com

В Москве финишировал предпоследний этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские «Крылья Советов», борющиеся за попадание в плей-офф, сенсационно обыграли питерский «Кристалл», а прямого конкурента – столичное «Строгино» - победили в серии пенальти.

Итоги этапа подвел для «КП-Самара» генеральный директор и играющий тренер пляжных «Крыльев» Никита Сафронов.

«Каждый может обыграть каждого»

«Кристалл» самарская команда прежде в чемпионатах России не обыгрывала никогда. Шансы на историческую победу возросли, когда стало ясно, что фаворит сыграет без бразильских легионеров.

- Мы понимали, что без бразильцев «Кристалл» будет играть по-другому, чаще задействовать вратаря, а значит, можно с большим успехом прессинговать соперника, и это сработало. О статистике прежних игр мы знали, но понимали и то, что любую команду в конкретном матче способны обыграть. С тем же «Кристаллом» мы и раньше имели шансы в некоторых играх. Сейчас вообще уровень чемпионата России такой, что любая команда может обыграть любую. То же «Строгино» за день до встречи с нами сумело победить «Локомотив», проигрывая 1:5 по ходу встречи, - напомнил Никита Сафронов.

Самарская команда, в свою очередь, также совершила камбэк в матче со столичной командой, отыгравшись с 2:5, а затем победив в серии пенальти. Два удара в этой серии вытащил голкипер «Крыльев» Михаил Августов. Это позволило самарцам догнать прямого конкурента по очкам. Если бы «Крыльям» удалось победить в основное время, они получили бы преимущество над «Строгино» в два очка.

Похожая ситуация была на первом этапе, когда «Крылья» сенсационно обыграли «Саратов», а затем потеряли очки с прямыми конкурентами.

- Конечно, победа над сильным соперникам сопровождается очень сильным эмоциональным выплеском, и после этого сложнее сосредоточиться на следующей игре. Жаль, что нам не удалось обыграть «Строгино» в основное время, но радует, что нашли в себе силы и возможности в решающий отрезок отыграться, - анализирует ситуацию Никита Сафронов.

«Глушаков еще не адаптировался к песку»

В составе «Строгино» против «Крыльев» сыграл известный футболист, еще не завершавший карьеру в большом футболе, - Денис Глушаков.

- Опыт и игровое мышление у Дениса, конечно, на высшем уровне. Но он против нас проводил всего третий матч на песке, и было заметно, что он еще не адаптировался к особенностям пляжного футбола. Например, больше старался по привычке играть низом, а в «пляжке» больше играют верхом. Так что, мне кажется, его присутствие в большей степени влияло на молодых партнеров психологически, они чувствовали себя увереннее, играя бок о бок с футболистом такого уровня, - оценил Никита Сафронов ощущения от игры против Глушакова.

«Вынужденный» фэйр-плей

Концовка игры со «Строгино» ознаменовалась неоднозначной ситуацией, из которой «Крылья» вышли моральными победителями.

Игрок столичной команды упал на песок после контакта с самарцем, и голкипер «Строгино» выбросил мяч в аут. «Крылья» тут же разыграли аут и забили гол, сделав счет 6:5. Соперник запросили видеопросмотр ситуации, судьи на нашли нарушения правил со стороны «Крыльев» и засчитали гол. Но самарцы расступились и дали сопернику с центра поля закатить мяч в пустые ворота под аплодисменты трибун.

Великодушие едва не стоило «Крыльям» потери трех очков. Игрок «Строгино» добил мяч в ворота уже после финальной сирены, и столичные футболисты вовсе не собирались отказываться от гола. Но судьи разобрались в моменте и не засчитали взятие ворот.

- Я считаю, что вратарь соперников просто не нашел, кому отдать мяч, и, чтобы не нарушить правило четырех секунд, просто выкинул мяч в аут, рассчитывая на «фейр-плей» с нашей стороны. При этом не было каких-то причин останавливать игру и оказывать помощь – как подтвердили судьи, игрок «Строгино» упал по собственной инициативе. Поэтому мы разыграли мяч и забили. Но получилось так, что забили, по сути, без сопротивления, так как все соперники «выключились», не ожидая нашей атаки. Поэтому мы приняли решение дать им сравнять счет, чтоб уж все было по-честному, - объяснил Никита Сафронов.

«Наша задача не меняется»

Этих двух очков в итоге может не хватить «Крыльям», чтобы попасть в «шестерку», но в самарской команде так не считают.

- Наша задача в любом случае – выигрывать на последнем этапе у ЦСКА и у кого-то из фаворитов – у «Саратова» или у «Спартака». Считаю, нет в этом ничего невозможного. «Строгино» на последнем этапе играет с тройкой лидеров, а с ЦСКА у нас очная встреча, так что все в наших руках, - уверен Никита Сафронов.

Сейчас в турнирной таблице у «Строгино» и «Крыльев» по 16 очков, у ЦСКА – 15. Эти три соперника и разыграют 6-ю путевку в плей-офф. Заключительный этап «гладкого» чемпионата пройдет с 18 августа в Москве – скорее всего, стадион разместят на Воробьевых горах.

- Отдельно хочу поблагодарить за постоянный интерес к команде губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и гендиректора ПФК «Крылья Советов» Вадима Андреева. Мы всегда ощущаем их поддержку и помощь – как моральную, так и в каких-то конкретных ситуациях. Со своей стороны приложим все силы для решения задачи попадания в плей-офф, - заверил руководитель пляжнофутбольной команды.