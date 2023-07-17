Порознь шли дорогами войны и нашли любовь в поезде: как встреча в купе навсегда изменила жизнь двух фронтовиков

Зоя Гуркина и Андрей Тонковидов воевали в одних войсках в одно время, но встретились лишь через полвека Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В маленьком двухэтажном домике в Самаре квартира заставлена цветами, а на ручке серванта торжественно висят военный китель и платье с огромным количеством медалей. Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Гуркина отмечает 96-й день рождения. Рядом с любимой женой – заботливый муж, Андрей Петрович. Их история любви могла бы послужить сюжетом для фильма. Судьба дала шанс встретиться еще в суровые военные годы, но тогда этого не произошло – свела повторно спустя почти полвека. Любовь нагрянула внезапно и навсегда изменила жизнь двух ветеранов.

Вез пленных из Румынии

Андрей Тонковидов – выходец из большой и бедной саратовской крестьянской семьи. В 1941 году ему едва исполнилось 14 лет, поэтому на фронт его не взяли – паренек остался в родном селе – пахать, сеять, выращивать драгоценный урожай. Жизнь была полуголодной, работа – тяжелой, поэтому, когда в 1944 году Андрею пришла повестка в военкомат, он даже обрадовался. В армии паренька постригли, одели, накормили и отправили на обучение. Андрей оказался одним из самых образованных новобранцев, как-никак закончил семь классов, поэтому сразу после обучения его забрали в связисты. Там и служил до конца войны, налаживая телефонную связь.

А уже в 1945-м молодого связиста отправили в Румынию в составе роты для перевозки пленных офицеров. По пути эшелон не раз попал под бомбежки, пришлось «понюхать пороху» и в самом румынском Плоешти. Но судьба была к пареньку благосклонна, он успешно вернулся домой – и остался в армии. Служба занесла его в Магадан, где он познакомился с первой женой. А после 46 лет службы уволился на пенсию и продолжил работать «на гражданке».

«Друзей засосало в болото»

С Зоей Гуркиной Андрей Петрович мог встретиться еще во время войны. Она тоже служила в войсках связи – хрупкую юную девушку распределили в телеграфистки в том же 1944-м, когда забрали в армию и ее будущего мужа. Воевать девушка отправилась на 1-й Украинский фронт.

- Наш эшелон продвигался к Германии вместе с линией фронта. Нам часто приходилось идти за поездом и налаживать связь, - вспоминала Зоя Федоровна в беседе с журналистом «КП-Самара». - Однажды дали нам задание, троим 17-летним телефонистам, провести линию через болото. Меня поставили караулить, чтобы кто-нибудь из леса не выскочил. А остальные, девочка и паренек, через болото пошли. И их моментально засосало...

После смены телефонистки шли помогать в госпитали, ухаживали за ранеными бойцами. Каждый день девушке приходилось встречать десятки солдат, но вот Андрея Тонковидова среди них тогда не оказалось. День Победы Зоя Федоровна встретила в Берлине, там же познакомилась с молодым офицером из Уфы, за которого через три месяца вышла замуж.

«Была против подселения»

Казалось, все определено, и судьбы Зои и Андрея никогда не пересекутся. Однако вышло по-другому. К 1989 году оба ветерана успели овдоветь, их дети – вырасти, впереди перед нестарыми еще 63-летними фронтовиками начинала маячить одинокая старость. Все изменила случайная встреча в купе.

- Мы познакомились в поезде. Я ехал из города Шахты, а она из Ростова. Меня в этом поезде хотели поместить в купе, в котором ехала Зоя, - вспоминает Андрей Петрович. - Поначалу она жутко воспротивилась моему подселению – ехала с подругой, и посторонний мужчина в купе им был совершенно ни к чему. Однако мест в поезде больше не оказалось. Так мы и поехали вместе. В первый день она лишь недовольно на меня поглядывала. А вот на второй день мы как-то незаметно разговорились.

Выяснилось, что у фронтовиков немало точек соприкосновения и общих воспоминаний о суровых военных годах. Зоя Федоровна и Андрей Петрович проговорили весь день в поезде. А когда сошли на перрон в Куйбышеве – обменялись телефонами. Так начала зарождаться новая любовь.

- Встречались мы где-то полгода, а потом решили сойтись в гражданский брак, в котором прожили два года.

«Дети не сразу приняли наш союз»

Когда наконец влюбленные решили пожениться, то многие близкие и родные со скептицизмом отнеслись к их планам. Ветераны признались, что поначалу даже их дети противились новому союзу.

- Они говорили нам, мол вам уже 65 лет, зачем вам оно надо, но, увидев, как нам хорошо вместе, передумали, - вспоминает Зоя Гуркина. – Сейчас дети нам помогают, но мы стараемся от них не отставать и тоже чем можем, тем пытаемся подсобить.

Вот уже 33 года фронтовики живут душа в душу. Остаются нежными и внимательными друг к другу, поддерживают и помогают, по-доброму подшучивают – и трогательно держатся за руки, не уставая благодарить судьбу за ту самую, счастливую встречу в купе поезда.