«Не мог пить и есть»: самарские врачи восстановили нос пациенту из Челябинска, который перенес онкологию

Операция заняла около 10 часов. Фото: СамГМУ

Специалисты Клиник СамГМУ впервые в Самарской области провели уникальную микрохирургическую операцию по восстановлению носа гибридным методом. Для планирования и проведения операции специалисты использовали инновационные технологии и оборудование, разработанное в СамГМУ.

Не мог нормально пить, есть и общаться с людьми

Пациентом самарских специалистов стал 59-летний житель Челябинска Сергей Свечкарев. В 2021 году мужчине поставили страшный диагноз: плоскоклеточный рак кожи. А перед этим его год лечили от другого заболевания – как выяснилось, ошибочного.

– Из-за этого было потеряно много времени, опухоль развилась до четвертой стадии и потребовалось максимально агрессивное лечение. В том числе — полное удаление кожных тканей, костей носа и верхней челюсти, – рассказала дочь Сергея Светлана Свечкарева.

Сергей потерял возможность жить полноценной жизнью. Он не мог нормально пить и есть, в речи появились заметные дефекты. Из-за этого пришлось расстаться с любимой работой. До этого мужчина трудился диспетчером на железной дороге, но сменил специальность, поскольку другие люди с трудом его понимали.

Родные старались во что бы то ни стало помочь Сергею. Они искали специалиста, который сможет вернуть мужчине возможность жить полной жизнью. И такой врач нашелся.

«История моего папы похожа на сказку»

Светлана признается: история, произошедшая с ее отцом, напоминает ей сказочный сюжет. По словам женщины, другие специалисты были уверены, что помочь Сергею практически нереально.

– Челябинские врачи убеждали нас, что операция бесполезная, новый нос у отца не приживется, будет не таким, как настоящий. А у нас вопрос стоял не в красоте, а в функционале – отец не мог полноценно принимать пищу, пить воду, – отмечает Светлана.

Восстановить такой обширный и сложный дефект очень трудно. Сначала пациенту предлагали вариант реконструкции, который предполагает пришивание руки к лицу на целый месяц с последующими коррекционными этапами. Более современное и высокотехнологичное решение предложил реконструктивный хирург, ассистент кафедры оперативной хирургии СамГМУ, кандидат медицинских наук Владимир Ивашков.

– Владимира Ивашкова нам посоветовали московские врачи. Мы обратились к нему, рассказали о проблеме. И все срослось – он с удовольствием согласился нам помочь. Все получилось, как в сказке, – улыбается Светлана.

Перед специалистами стояла сложная задача: вернуть пациента к нормальной жизни. Фото: СамГМУ

«Воссоздали удаленные части носа на компьютере»

Перед самарскими специалистами стояла сложная задача: вернуть пациента к нормальной жизни. Несмотря на то, что Сергей полностью излечился от онкологического заболевания, у него осталось множество ограничений. Врачи должны были избавить его и от них.

Операцию подготовила и спланировала команда сотрудников университета под руководством ректора, профессора РАН, заслуженного деятеля науки РФ Александра Колсанова. При помощи снимков компьютерной томографии и системы хирургической навигации AUTOPLAN, которая была разработана в СамГМУ, специалисты виртуально воссоздали утраченную геометрию лица и определили объем тканей, необходимых для восстановления. Другими словами, они воссоздали на компьютере все удаленные части носа.

– Мы задействовали сразу несколько высокотехнологичных методов. В их числе – микрохирургия. Использовали собственные ткани с предплечья пациента, чтобы восстановить кожную часть носа. Для того, чтобы сделать каркас носа, была изготовлена специальная пластина из титана, которую напечатали на 3D-принтере. Ее размеры полностью воссозданы по анатомическим параметрам пациента. Последняя деталь, которая была использована – напечатанные на 3D-принтере хрящевые части носа из собственных тканей хряща пациента, – рассказал реконструктивно-пластический хирург, онколог, ассистент кафедры оперативной хирургии СамГМУ Владимир Ивашков.

Специалисты виртуально воссоздали утраченную геометрию лица. Фото: СамГМУ

Несмотря на все сложность операции, Сергей и его родные не переживали. Отмечали: они уверены в самарских врачах.

– Я очень надеюсь, что результат будет положительным. И я невероятно рад, что мне здесь помогут. Надеюсь на лучшее, врачам доверяю. Уверен, что они ответственные, настоящие профессионалы, – поделился Сергей Свечкарев.

Процесс оказался трудоемким – операция заняла примерно 10 часов. К ней было привлечено более 10 сотрудников. В их числе – хирурги, медицинские инженеры, медсестры, анестезиологи.

– На базе СамГМУ операция в таком формате была проведена впервые. Как правило, их выполняют только в крупных центрах, федеральных учреждениях. Я думаю, что у нас все отлично получилось, – поделился Владимир Ивашков.

Реабилитация займет некоторое время. Примерно две недели Сергей Свечкарев пробудет в стационаре, под наблюдением медработников, после чего отправится домой.