Три сцены и авторское кино по утрам: как пройдет фестиваль Топинамбур 2023 в Самаре

Фестиваль пройдет на острове Проран. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фестиваль авторского творчества «Топинамбур» в этом году пройдет в четвертый раз. Мероприятие растянется на три дня - с 21 по 23 июля. Локация прежняя - остров Проран. Рассказываем, как пройдет фестиваль Топинамбур 2023 в Самаре, как туда попасть и кто на нем выступит.

Сколько стоит вход на фестиваль Топинамбур 2023 в Самаре

Для того, чтобы попасть на «Топинамбур-2023», нужно купить «топик» - подвеску в виде цветка топинамбура, который вы получите по приезду на фестиваль, показав чек об оплате. «Топик» и будет являться вашим проходом на мероприятие. Его стоимость - 600 рублей. Ближе к фестивалю цена вырастет.

Оплата на карту Сбера по номеру: +7 909 329 45 76 (Дарья Сергеевна М.). В поле для сообщений укажите ФИО и номер телефона (для получения чека).

Дети до 14-ти лет проходят бесплатно.

Как доехать на фестиваль Топинамбур 2023 в Самаре

До Прорана можно доплыть двумя способами. Самый простой - на теплоходах «ОМ» с Самарского речного вокзала. Суда ходят один раз в час-два. Стоимость проезда - 96 рублей. От пристани на острове Проран до фестивальной поляны нужно пройти около 1,5 км по проселочной дороге. Указатели не дадут заблудиться.

В разы дороже, но удобнее и быстрее можно добраться до Прорана на катерах со спуска на Вилоновской, 2. Стоимость переправы - 500 рублей днем, с наступлением темноты - 1000 рублей. Вместимость катера - четыре человека плюс груз до 250 кг.

Программа фестиваля Топинамбур 2023 в Самаре

Главная часть события - музыкальная - будет проходить на трех сценах – «Главная» (электроакустическая), «Арена» (электрическая) и «Костер» (акустическая). За три дня на них споют более 40 групп и исполнителей. Сцена «Костер» будет работать в том числе и в режиме свободного микрофона.

Отдельная площадка будет посвящена авторскому кино. Фильмы будут показывать под открытым небом утром и вечером.

Для детей и взрослых будут организованы конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы, ярмарка с товарами хендмейд.

На территории фестиваля будут расставлены необычные арт-объекты и фотозоны.

Для гостей создана комфортная туристическая инфраструктура: зона для палаток, фуд-корт, бесплатная питьевая вода, медицинская и комендантская службы, оборудованные туалеты. На острове организован раздельный сбор мусора, который будет утилизирован в специально отведенных местах.

Кто выступит на фестивале Топинамбур 2023 в Самаре

Среди исполнителей превалируют местные коллективы и исполнители: «Тихие игры», «Однорукий Бандурист», Алексей Психический, «Вивисектор», «Город Н», «Банка земляничного», «Акеан», «Поздняк», «Четыре квартала» и многие другие.