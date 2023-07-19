Контузило при обстреле Макеевки: самарские хирурги провели сложную операцию бойцу СВО с разорванной барабанной перепонкой

Хирурги восстановили пациенту разорванную барабанную перепонку / Фото: СамГМУ

В Самаре хирурги Клиник СамГМУ провели сложную операцию пациенту, который получил ранения и контузию в ходе спецоперации. Бойцу восстановили разорванную барабанную перепонку, сохранив тем самым слух.

Ранило при обстреле Макеевки

Военнослужащий Сергей пострадал при обстреле Макеевки в ночь на 1 января 2023 года. В результате взрыва и контузии у него произошел разрыв барабанной перепонки. Сначала бойца отвезли в больницу в Ростове-на-Дону, но потом при поддержке губернатора Дмитрия Азарова его и других раненых перевели на лечение в Самарскую область. В дальнейшем удалось договориться, чтобы Сергею провели операцию в Клиниках.

Проведенная операция позволит избежать развитие осложнений и улучшить слух / Фото: СамГМУ

Помогли сохранить и улучшить слух

- Мы выполнили микрохирургическую операцию по восстановлению барабанной перепонки. Для этого взяли фасцию (соединительнотканная оболочка) заушной области пациента и зафиксировали. Подобные операции в нашем отделении проходят регулярно. Они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи, - отметила заведующая оториноларингологическим отделением учреждения Олеся Зелева.

Заведующая ЛОР-отделением Клиник рассказала, как прошла операция / Фото: СамГМУ

По ее словам, разрыв барабанной перепонки опасен не только тем, что у человека ухудшается слух. Возможны осложнения. Из-за попадания инфекции может возникнуть гнойный отит, затем внутримозговые осложнения, к примеру, менингит. Проведенная операция поможет предотвратить развитие подобных проблем. Кроме того, она позволит улучшить слух.

После реабилитации - вновь в зону СВО

Боец СВО находился под наблюдением медиков в течение 10 дней. Он рассказал, что теперь чувствует себя лучше. Пациента уже выписали. Теперь ему предстоит реабилитация. После восстановления здоровья мужчина намерен вернуться на передовую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не мог пить и есть»: самарские врачи восстановили нос пациенту из Челябинска, который перенес онкологию

Специалисты Клиник СамГМУ провели уникальную операцию по восстановлению носа пациенту из Челябинска (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал