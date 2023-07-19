Календарь игр ФК Крылья Советов в Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024: расписание игр, матчи, с кем играют

Кубковый путь самарцы начнут двумя домашними играми. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Второй год подряд Кубок России по футболу проходит по новому формату. Клубы Российской премьер-лиги начинают с группового этапа. Команды, которые займут в своих группах два первых места, отправляются в плей-офф по Пути РПЛ, занявшие третьи места – в плей-офф по Путь регионов, а четвертые места завершают выступление в турнире. «Крылья Советов» оказались в группе C с «Зенитом», «Ахматом» и «Балтикой». Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов в Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024.

В прошлом сезоне самарцы вылетели из Пути РПЛ на стадии полуфинала, где проиграли в двухматчевом противостоянии победителю турнира ЦСКА. В Пути регионов «КС» уступили в серии пенальти финалисту Кубка России «Краснодару».

В этом сезоне подопечные Игоря Осинькина начнут кубковый путь двумя домашними матчами – с «Балтикой» 26 июля и «Зенитом» 9 августа. Первая выездная игра запланирована на 30 августа, в этот день «Крылья» сыграют в Грозном с «Ахматом».

Второй круг группового этапа Кубка России начнется для волжан 19 сентября в Калининграде поединком с местной «Балтикой». 3 октября «Крылья» примут на «Солидарность Самара Арене» «Ахмат», а 31 октября завершат групповой этап выездной игрой с «Зенитом».

Календарь игр ФК Крылья Советов в Кубке России по футболу сезон 2023/2024

26 июля. «Крылья Советов» - «Балтика».

9 августа. «Крылья Советов» - «Зенит».

30 августа. «Ахмат» - «Крылья Советов».

19 сентября. «Балтика» - «Крылья Советов».

3 октября. «Крылья Советов» - «Ахмат».

31 октября. «Зенит» - «Крылья Советов».

Напомним, календарь «Крыльев Советов» в РПЛ в сезоне 2023/2024 известен. Посмотреть его можно на сайте samara.kp.ru.