«Даже не взглянул на свою жертву»: мать погибшего мотоциклиста не согласна с мягким приговором виновнику страшного ДТП

Водитель "Приоры" нарушил ПДД и стал виновником жуткой аварии с байкером Фото: из соцсетей

Чуть больше года прошло с того дня, когда 25-летний тольяттинец Илья Меринов разбился в страшном ДТП. Его мама Ирина никак не может забыть тот роковой звонок со страшным известием, который разделил ее жизнь на до и после. Ее сын, ее надежда и опора, ее гордость, разбился насмерть из-за водителя, который пренебрег правилами дорожного движения.

24 апреля 2022 года в Тольятти на пересечении улиц Юбилейная и Свердлова произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По данным сотрудников ГБДД, водитель «Лады Приоры» нарушил правила разметки и не уступил дорогу встречному мотоциклу, когда поворачивал на перекрестке. В результате аварии 25-летний мотоциклист Илья погиб на месте, а 44-лений Александр Б. попал на скамью подсудимых.

Суд постоянно переносили

На протяжении года отчаявшаяся мать боролась за справедливое наказание виновника данного ДТП. Целый год понадобилось суду, чтобы вынести решение и, наконец, 26 мая 2023 года приговор был оглашен. Правда, чтобы его получить на руки, матери пришлось ждать еще 1,5 месяца.

- Рассмотрение дела затягивалось по разным причинам, - говорит потерпевшая. - Заседания отменяли без предварительных уведомлений. Иногда, просидев в коридоре по 3 часа, мы отправлялись домой, а заседание переносилось еще на месяц. Из 9 заседаний лишь 3 я могу назвать полноценными.

Несмотря на то, что мама погибшего Ильи живет в другом регионе, о чем было заявлено суду с самого начала, она каждый месяц прилетала в Тольятти на суд, но заседания откладывались с завидной постоянностью или заканчивались, даже не успев начаться.

Вызвал у женщины вопросы и тот факт, что у виновника смертельной аварии оставалась возможность снова сесть за руль.

- Возникает много вопросов: почему автомобиль с 03.06.2022 г по сегодняшний день находится в гараже у обвиняемого (на хранении), учитывая, что виновник еще не лишен водительских прав и может управлять любыми ТС. Он представляет потенциальную угрозу для участников дорожного движения на дорогах, - недоумевает наша собеседница.

Начал разворот через «сплошную»

Красивый мотоцикл «Сузуки» ярко-желтого цвета Илья купил себе всего за несколько недель до аварии. Отучился на права категории «А» (категория «В» у него была открыта с 2015 года), сдал все экзамены, но не успел сменить права в ГАИ и получить заветную букву в водительском удостоверении.

«КП-Самара» получила в распоряжение документы, где раскрываются детали дорожно-транспортного происшествия. А друзья, которые были в тот день рядом на своих мотоциклах, рассказали хронологию событий в то злополучное воскресенье.

- Мы катались с друзьями по городу, ездили в Хрящевку. Всего нас было тогда трое - я, Илья и еще один друг. Уже вечером, на обратном пути решили заехать кафе на Приморском бульваре. Я ехать чуть позади Ильи, поэтому видел ДТП своими глазами, - говорил на суде один из мотоциклистов.

На перекрестке прямо перед мотоциклом внезапно выскочила «Приора». По данным сотрудников ГИБДД, водитель легкового автомобиля начал перестраиваться в крайний левый ряд, чтобы развернуться. Однако именно в этом месте такой маневр был запрещен. Судя по следам на асфальте, тормозной путь мотоцикла составил всего лишь 10-15 метров до места столкновения, значит действия водителя легковушки стали неожиданными для мотоциклиста, который имел большой опыт вождения.

- На этом же перекрестке дежурили сотрудники ДПС, которые были очевидцами данного ДТП. Через несколько минут приехала скорая помощь, как я понял, они тоже ехали где-то мимо. Но несмотря на все усилия, Илью спасти не удалось, - рассказывает друг погибшего.

«Я знал, что так делать нельзя»

На суде виновник смертельного ДТП признал свою вину и рассказал, что произошло на улице Юбилейной в тот момент.

- Я знал, что на этом перекрестке поворот налево запрещен, но повернул по старой привычке. Раньше там можно было так разворачиваться, - говорил на суде Александр Б. – И мотоциклистов я видел, но даже предположить не мог, что они так быстро скорость смогут набрать. Визуально я определил, что мой маневр будет безопасным, но через секунды произошло столкновение.

Удар пришелся в заднюю часть «Приоры». Илью отбросило на несколько метров, его мотоцикл протащило по асфальту. К месту аварии начали сбегаться прохожие, водитель же вышел из машины и лишь схватился за голову – к Илье он так и не подошел.

25-летний Илья Меринов погиб на месте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Он не раскаялся, не осознал содеянного»

Суд признал Александра Б. виновным по статье 264.3 УК РФ. Изначально ему назначили два года лишения свободы, но данное наказание сразу было заменено на более лояльное - принудительные работы.

Мама погибшего мотоциклиста с горечью вспоминает: после ДТП виновника аварии больше интересовали повреждения машины, а не судьба сбитого им человека.

- Он не оказал первой помощи моему сыну, не вызвал скорую помощь, после столкновения он не побежал к моему сыну, а побежал к своему автомобилю и стал рассматривать повреждения. Это все есть на видеозаписи с камер, установленных на перекрестке, - говорит Ирина. - До сегодняшнего дня, виновник ни разу не связался со мной, не встретился, не оказал поддержку, хотя я дважды просила следователя дать телефон человека, который убил моего сына, чтобы просто посмотреть в его глаза. Но он ни разу их мне не показал. Первый раз я увидела виновника ДТП спустя 6 месяцев после смерти моего сына в зале суда. И здесь я тоже не увидела его глаз. Говорят, что глаза — это зеркало души. А есть ли у него душа?

Мама Ильи сомневается, что виновник аварии раскаивается в содеянном.

- Мы не звери, конечно, все мы водители, каждый может попасть в ДТП. Но в таких ситуациях нужно оставаться людьми. Я даже посадила бы Александра за поминальный стол, если бы он вел себя как человек и как мужчина, - говорит мама погибшего мотоциклиста.

Автозаводский районной суд Тольятти приговорил 44-летнего Александр Б. к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Таким образом виновник будет проживать дома и посещать исправительное учреждение. Мать, родные и друзья погибшего считают приговор несправедливым и слишком мягким и собираются подавать апелляцию.

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