«Только жене не говорите»: в Тольятти неверный мужчина пришел к любовнице и получил удар ножом от ее мужа

Сотрудники полиции устанавливают все подробности тольяттинской "Санта-Барбары" Фото: из соцсетей

Утро, 19 июля 2023 года, во дворе дома №10 на бульваре Гая в Тольятти выдалось неспокойным. Местная жительница увидела возле припаркованной Газели мужчину, истекающего кровью. Через несколько минут во двор уже прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Как оказалось, история получения ножевого ранения будто списана со сцены какого-то бразильского сериала. «КП-Самара» выяснила подробности.

Пришел к любовнице и столкнулся с мужем

- Мужчина средних лет пришел в шестой подъезд многоквартирного дома на бульваре Гая, 10. По данным очевидцев там на него с ножом напал местный житель, который проживает по данному адресу, - рассказал нам собственный источник в правоохранительных органах.

По двору поползли слухи, что якобы пострадавший пришел в гости к своей любовнице, а на пороге сладострастной квартиры его встретил законный супруг порочной женщины. Скандал между соперниками закончился тем, что муж схватил нож и ударил им оппонента. После содеянного преступник сел в свой автомобиль, припаркованный возле подъезда, и скрылся с места преступления.

Не давал рассказать о случившемся своей жене

Судя по следам крови в подъезде, раненый любовник самостоятельно спустился на улицу и попытался добраться до своей «Газели», которую припарковал за домом. Однако ранение было достаточно серьезным и буквально в паре метров от машины мужчина упал на газон без сил. Именно в таком положении его нашла проходящая мимо женщина.

- Рядом с мужчиной лежал телефон. На экране высветился звонок от «Жены». Раненый мужчина хоть и был в тяжелом состоянии, но все же сопротивлялся, чтобы никто не посмел поднять трубку. Видно, не хотел, чтобы его супруга узнала адрес любовницы, - предполагают свидетели произошедшего.

Личность пострадавшего не установлена, так как он находится в больнице без сознания Фото: из соцсетей

Мужчина в больнице без сознания

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают соседей. Как стало известно «Комсомолке», пока личность раненого мужчины не установлена, он находится в больнице без сознания.

- По факту доставления мужчины в медицинское учреждение проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - дали нам официальный комментарий в ГУ МВД по Самарской области.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.