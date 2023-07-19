Прогнал медведя веслом: путешественник из Белоруссии завершил в Самаре сплав от истока Камы

В 2022 году Стас Вулканов прошел всю Волгу от истока до устья, в 2023-м - от истока Камы до Самары. Фото: соцсети Стаса Вулканова

Путешественник из Белоруссии Стас Вулканов в Самарской публичной библиотеке встретился с читателями и презентовал свою книгу «100 дней Волги». В книге он описал свой уникальный опыт сплава по всей длине Волги — от истока до устья.

«Вода в Волге нереально чистая»

Свое путешествие Стас совершал на сапе — надувной доске, стоя на которой, серфер гребет веслом. Подобного похода до него никто не совершал. Он стартовал в конце апреля 2022 года с одного из озер Волговерховья, и через 100 дней финишировал в Астраханской области — там, где Волга впадает в Каспийское море.

По пути сапсерфер, разумеется, проходил и Самарскую область. Вот как он описывал этот этап.

- Самарская область очень контрастирует по ландшафту в сравнении с другими регионами. Мне как белорусу, у которого на Родине только поля и леса, очень понравилась местная природа. А вода в Волге просто нереально чистая! По крайней мере, в тех местах, где я проплывал. Я был очень удивлен, когда увидел дно на глубине 4-5 метров. Это превосходно, - делился впечатлениями Стас Вулканов с «КП-Самара» год назад.

Еще тогда он отметил особенное дружелюбие и гостеприимство жителей Самары. А первым впечатлением было огромное количество отдыхающих на пляже и катающихся на катерах самарцев.

- Я приплыл к Самаре в выходной день и сразу увидел большое количество отдыхающих людей и множество катеров. Последние не давали покоя, запускали мощные волны, проходили буквально в двух метрах от меня. Все, кто меня видел в этот момент, наблюдали, упаду я или нет. Но я не падал - назло им, на радость маме, - со смехом вспоминал Стас.

«Кама впадает в Волгу — вопреки науке»

Неудивительно, что именно Самару путешественник выбрал финишной точкой своего следующего трипа. На этот раз он стартовал от истока Камы. И уже в начале пути столкнулся с реальной опасностью.

- После очередного поворота реки меня выносит на прямой участок, и метрах в двухстах впереди я вижу медведя! Испугаться не успел, но инстинктивно соскочил с сапа, чтобы течение не несло меня к зверю. Начал пытаться свистеть, как умею, хотя совсем не умею этого делать. Заслышав эти звуки, медведь встал на задние лапы. Я понял, что что-то делаю не так. Схватил весло и стал бить им по воде. Это возымело действие — зверь испугался и убежал, - со смехом описывал свое приключение Стас Вулканов на встрече с читателями в Самаре.

После этого на пути ему попались медвежата — к счастью, медведицы не было в этот момент рядом. Иначе эта встреча могла окончиться печальнее, чем первая.

В дальнейшем течении Камы испытаний было куда меньше, если не считать двухметровых волн в Нижнекамском водохранилище.

В Самарской публичной библиотеке Стас Вулканов презентовал свою книгу "100 дней Волги" Фото: Евгений ЕГОРОВ

Корреспондент «КП-Самара» попросил сапсерфера оценить из личных ощущений давний спор: Кама ли впадает в Волгу или наоборот? Стас Вулканов сначала ответил, что он сторонник научно доказанной точки зрения, что все-таки основное русло — это Кама. Но после задумался и уточнил свою позицию.

- А вы знаете, вот я сейчас вспоминаю свои ощущения, когда входил в Волгу из устья Камы… И было четкое понимание, что вот Кама закончилась, и теперь я уже вхожу в другую реку. Так что теоретически я придерживаюсь научной точки зрения, но по личным ощущениям, все-таки Волга — это Волга, а Кама в нее впадает, - определился путешественник.

За время трипа превратился в экстраверта

Главное, как признался Стас Вулканов, что он понял во время своих путешествий: что ему необходимо общение с людьми.

- Я думал, что я интроверт и чуть ли не социопат, но в ходе трипа понял, что мне нужны люди, нужно общение, знакомства. Поэтому свои маршруты я теперь строю так, чтобы они проходили через крупные города, где можно было бы так, как сегодня, встретиться с жителями, пообщаться, рассказать свои истории, обменяться впечатлениями. И Самара — один из городов, которые навсегда в моем сердце, - признался Стас Вулканов.