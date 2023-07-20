«Хотел помочь, но распустил руки»: самарец приютил попавшую в беду соседку и получил нож в живот

Злоумышленника задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистнево Самарской области сотрудники полиции в кратчайший срок задержали подозреваемого в причинении тяжкого здоровья. Мужчина пырнул соседа, оказывавшего знаки внимания чужой женщине.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, накануне преступления злоумышленник выпил значительное количество алкоголя. После посиделок мужчина решил не пускать в квартиру свою возлюбленную и закрыл дверь. Женщина приняла решение остаться на ночь у соседа, а вернувшись наутро домой рассказала подозреваемому, что приютивший мужчина оказывал ей знаки внимания. Злоумышленник не смог справиться со своими эмоциями и схватил кухонный нож.

Со слов задержанного, он пришел к соседу и пырнул его ножом в область живота. После этого мужчина испугался, выбросил нож и не стал оказывать помощь потерпевшему. Правоохранители передали теряющего сознание местного жителя прибывшим медикам. Благодаря оперативным действиям, пострадавшему сейчас ничего не угрожает.

Потерпевший назвал сотрудникам полиции прозвище ранее судимого мужчины, который пырнул его ножом. Оперуполномоченные в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Ранее злоумышленник уже был судим за имущественные преступления. Сейчас расследование дела продолжается. Сотрудники органов внутренних дел изъяли одежду пострадавшего и нож со следами бурого цвета. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.