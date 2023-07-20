Купаться можно: погода в Самаре на выходных 22-23 июля 2023 года

Синоптики обещают теплые выходные, но может пройти дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всю рабочую неделю самарцы отдыхают от жары. Не вернется ли она в грядущие выходные? Расскажем, какая погода будет на выходные 22-23 июля 2023 года в Самаре.

Погода в Самаре на выходных 22-23 июля 2023 года

По данным Приволжского УГМС, в субботу днем в Самаре будет +22...+27 градусов, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В воскресенье днем так же, +22...+27 градусов днем и такой же силы и направления ветер. Без осадков.

Ночные температуры будут колебаться в пределах +12...+17 градусов.

Дождь, но никакой грозы

Gismeteo.ru. дает следующий прогноз. В ночь на субботу, 22 июля, возможен небольшой дождь. Днем ожидается ясная солнечная погода. Воздух прогреется до +24 градусов. К вечеру набегут облака и снова может пойти дождь. Ветер ожидается северо-западный, 2-5 м/с. Ночью до +17 градусов.

В воскресенье, 23 июля, ожидается ясная погода днем и переменная облачность вечером, без осадков. Днем термометр покажет +22...+25 градусов. Ветер слабый, 2-3 м/с.

В оба дня геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 750-755 мм ртутного столба. Ожидаемая температура воды в Волге в Самаре - 20,8 градусов.