Самарец, выигравший по-крупному в лотерею в 2021 году, вновь стал победителем «Спортлото». На этот раз его приз — более 10 млн

Фото предоставлено пресс-службой «Столото»

«Спортлото» — один из самых узнаваемых лотерейных брендов в России. Он продолжает традиции легендарного советского «Спортлото», ставшего культурным феноменом своей эпохи.

На сегодняшний день распространителем государственных лотерей семейства «Спортлото» является «Столото». Среди них – «Большое Спортлото», «Спортлото «4 из 20», «Спортлото «6 из 45», «Спортлото «7 из 49» и «Спортлото «5 из 36».

453 миллионера за три года

Благодаря лотереям семьи «Спортлото» в России ежегодно появляются новые победители с многомиллионными денежными призами. В период с 2020 до 2022 года 453 участника выиграли по 1 000 000 рублей и более. Рекордным за этот период стал выигрыш жителя Перми. 30 августа 2020 года у счастливчика совпала числовая комбинация в «Спортлото «4 из 20» и стал обладателем суперприза в размере 545 947 491 рублей.

Кроме того, за три года еще 215 россиян стали обладателями крупных денежных призов: от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Ряды лотерейных миллионеров регулярно пополняются, в том числе и жителями Самарской области. К примеру, самарец Олег Шепелев* дважды выиграл в «Спортлото «5 из 36» крупные денежные призы.

Фото предоставлено пресс-службой «Столото»

Дважды войти в одну реку

Олег — настоящий лотерейный счастливчик. В 61663-м тираже «Спортлото «5 из 36» он сразу выиграл приз в размере 2 000 000 рублей и суперприз 8 189 700 рублей. Благодаря тому, что участник приобрел билет на десять розыгрышей подряд и отметил во втором поле дополнительное число, общая сумма выигрыша по билету увеличилась на 1 200 рублей и составила 10 190 900 рублей.

«Спортлото «5 из 36» — единственная гослотерея, в которой есть две крупные категории выигрышей. Приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором, а чтобы выиграть суперприз, необходимо отгадать все числа в двух игровых полях.

Магия декабря

Первый крупный выигрыш у Олега случился в декабре 2021 года. Тогда мужчина выиграл 1 848 636 рублей в 40746-ом тираже любимой лотереи. Второй раз ему вновь повезло через год в декабре 2022 года. Теперь везунчик может по праву считать для себя декабрь судьбоносным месяцем удачи.

На оформление в Москву во второй раз Олег приехал с сыном Григорием*, ведь именно он косвенно оказался виновником победы.

— 1 декабря у сына появилось предчувствие, что мне скоро опять повезет в лотерее. Он навскидку назвал мне числа, которые считает счастливыми. С того момента я покупал в день по одному билету на десять тиражей подряд. Мы думали, что повезет 22 числа, как в прошлом году, но нет. Даже немного расстроились, но я продолжил участвовать. День «Х» наступил через неделю — 28 декабря. Скажу честно, выигрывать больше десяти миллионов куда приятнее! — улыбается участник.

* Фото публикуется с разрешения победителей.

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