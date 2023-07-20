«Не мог встать на ноги, с трудом говорил»: полицейские спасли запертого в квартире мужчину с инсультом

Стражи порядка получили тревожный вызов во время дежурства Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Настоящая трагедия едва не произошла в одном поселков Самарской области. Местная жительница вышла на улицу, оставив в квартире больного супруга и ключи. Дверь захлопнулась, и мужчина оказался взаперти. В этот момент ему резко стало хуже. К счастью, на помощь пришли полицейские.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, эта история случилась в поселке Рубежный. Старший лейтенант Ярослав Рыжов и полицейский-водитель прапорщик полиции Андрей Качаев находились на дежурстве, когда получили тревожный вызов. Жители одного из домов в Рубежном сообщали, что из соседней квартиры слышны крики. Оперативники отправились на место ЧП.

– Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка выяснили, что квартира находится на втором этаже. Дверь захлопнулась, когда хозяйка вышла. Запасных ключей у нее нет, а внутри остался супруг, который давно болеет и не может самостоятельно передвигаться, – поделились в региональном главке.

Полицейские поняли: в этой ситуации медлить нельзя. Ярослав Рыжов забрался на балкон второго этажа по лестнице, зашел в квартиру, где увидел пострадавшего. Полицейский впустил в квартиру напарника, после чего они помогли мужчине лечь на диван. Оказалось, что состояние хозяина квартиры оставляет желать лучшего.

– Речь мужчины была замедленной, он не мог сам встать на ноги. Это вызвало у сотрудников полиции подозрения, что у гражданина мог случиться инсульт, – пояснили в полиции.

Оперативники оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков, после чего помогли ему дойти до автомобиля скорой. Его увезли в больницу.

Супруга спасенного мужчины поблагодарила полицейских Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Отзывчивость полицейских не осталась без внимания – супруга спасенного мужчина поблагодарила стражей порядка, пожелала им здоровья и хорошей службы.