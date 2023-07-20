В Волгу выпустили около четырех тысяч мальков стерляди

Выпуск мальков — любимая экологическая акция нефтехимиков и их детей. Фото АО «ННК»

Вперед, в родную стихию

В Самарской области стерлядь долго считалась ценной породой на грани исчезновения - не зря эта рыба занесена в Красную книгу региона. Однако усилия по ее сохранению приносят свои плоды и скоро положение дел может измениться: ученые фиксируют рост популяции стерляди и рассматривают вопрос об исключении «царской рыбы» из списка краснокнижных представителей волжской фауны.Более 10 лет пополнением речных биоресурсов занимаются предприятия компании «Роснефть». Новокуйбышевская нефтехимическая компания только за последние семь лет выпустила в акваторию Волги свыше 500 тысяч мальков различных ценных пород рыб. Давним партнером нефтехимиков в этом деле является Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Мальков, выращенных монахами в искусственных условиях из икринок, перед выпуском в естественную среду адаптируют к температурному режиму речной воды. Поэтому, попадая в природу, они чувствуют себя комфортно и при весе в 1,5 грамма готовы к самостоятельной жизни.

Процедура выпуска мальков включает в себя несколько этапов – вылов рыбы из искусственного водоема в рыбопитомнике, взвешивание и транспортировку в специальном автобойлере на берег Волги. За выпуском мальков наблюдает экспертная комиссия: нефтехимики-экологи, руководство рыбопитомника, а также инспекторы Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству, которые тщательно фиксируют вес каждой партии.

- Предприятие уделяет большое внимание экологическим программам, - рассказала эколог предприятия. – Можно сказать, что промышленность - это наше сегодня, а экология - это то, чем мы будем жить завтра. Проводя подобные акции, мы сможем не только выполнить свой экологический долг, но и сохранить популяцию стерляди - традиционной волжской рыбы.

Малькам сазанов - приготовиться!

Благодаря нефтехимикам 15 июля поголовье стерляди в Волге выросло практически на четыре тысячи особей. Выпуск мальков - обязательное мероприятие по восстановлению водно-биологических ресурсов, ведь экологическая ответственность и сохранение окружающей среды – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Чтобы понять, какие виды рыб и в каком количестве нужны Волге, предприятие обращается а расчетами во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, а затем закупает и выпускает в реку мальков. На этот год экологическая работа нефтехимиков по восполнению речных биоресурсов получит продолжение осенью: в Волгу выпустят более 63 тысяч сазана. К слову, выпуск мальков - не единственный экологический проект предприятия. Волонтеры постоянно участвуют в субботниках по очистке родников и берегов рек, сажают деревья и занимаются воспитанием ответственного отношения к природе с подрастающим поколением.