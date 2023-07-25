С — солидность и стиль: на российский рынок вышли китайские внедорожники Jetour

Ключевой концепт Jetour X90 Plus - солидность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восточный «Туарег»?

Китайский автопром все увереннее заходит на российский рынок, захватывая новые сегменты и новую целевую аудиторию. И тесня уже даже премиальные образцы западного автомобилестроения, тем более они сами уходят из России.

Так, флагманский продукт бренда Jetour — внедорожник X90 Plus — эксперты называют заменой Volkswagen Touareg. В первую очередь из-за схожести габаритов. Jetour X90 Plus имеет 4858 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Его колесная база - 2850 мм, а дорожный просвет — 21 см при 20-дюймовых колесах.

Полноприводные авто китайцы делают неохотно и в небольших количествах, ориентируясь на то, что пользуется массовым спросом. И Jetour X90 Plus — не исключение. При всей солидности габаритов это переднеприводная машина, оснащенная роботизированной коробкой передач. То есть скорее для комфортной езды, чем для преодоления пересеченной местности.

Больше того — X90 Plus позиционируется как семейное авто, потому выпускается как в пяти-, так и семиместной комплектации. Пока, впрочем, до России доехали только пятиместки. О них и поведем разговор.

Jetour X90 Plus заменит на российском рынке кроссоверы западных производителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С любовью к России

Jetour X90 Plus солиден и внешне, и по ощущениям, возникающим, когда садишься внутрь. В современных условиях в массовом автомобилестроении не стоит ждать настоящей кожаной обивки салона. Но среди разновидностей так называемой эко-кожи есть тоже свои градации, и чувствуется, что здесь производители не пожадничали. На токсичный запах дешевого дерматина нет даже и намека. Его прочность будет понятна в длительной эксплуатации, но кажется, что и здесь все будет в порядке.

В кожаной оплетке — и рулевое колесо, которое к тому же зимой подогревается. Как подогреваются и лобовое стекло и даже заднее, все — и передние, и здание — кресла, зеркала заднего вида и форсунки омывателя. Этот пакет «с любовью к России» включен, между прочим, во все комплектации.

Производители вообще постарались, выпуская специально для российского рынка не только дополнительный набор опций, не особо востребованный в Китае. Кузова автомобилей Jetour, предназначенных для продажи в России, делаются из оцинкованного металла, что поможет им пережить больше одной смены сезона в наших порой суровых для «железяк» климатических условиях.

На 360 градусов

Большинство «примочек», создающих дополнительное удобство и безопасность, есть сейчас уже на многих автомобилях. Отмечу систему кругового обзора на 12,3-дюймовом сенсорном экране, помогающую парковке и маневрированию на сложных участках.

Экранов, кстати, два. Еще один дисплей, размером 9,7 дюйма, расположен ниже и предназначен для управления климат-контролем, работающим отдельно на переднюю и заднюю часть салона.

Панорамная крыша, как и багажник, открываются с помощью электропривода. Размер багажника — более 700 литров в пятиместной компоновке, но при необходимости его можно еще увеличить, сложив задний диван.

2-литровый 4-цилиндровый двигатель имеет мощность 244 лошадиных силы и разгоняет машину до 100 км/ч за 8,5 секунд. Расход бензина (паспорт позволяет использовать 92-й) — 9,9 литра на 100 км в городе, 6,9 литра по трассе, в смешанном цикле — 8 литров.

Есть вариант с 1,5-литровым двигателем. Его мощность — 190 «лошадей», разгон до «сотки» - за 11 секунд. Расход топлива в смешанном цикле примерно такой же, как и у 2-литрового «собрата», по городу получается побольше — 10,6 литра, а по трассе поменьше — 6,7 литра.

В стильный Jetour Dashing можно влюбиться с первого взгляда

Молодой и дерзкий

Еще один представитель семейства Jetour — стильный и устремленный вперед всеми линиями Dashing. Если X90 Plus — это семейный кроссовер, то Dashing позиционируется скорее как авто для «молодых, ярких, дерзких и стремительных».

Отдельные элементы дизайна, наверное, напоминают известные бренды, но в совокупности получается совершенно оригинальный образ. Широкая решетка радиатора, узкие передние фары, сзади тот же стиль.

Внутри — просторно даже на заднем ряду, багажник вместительный — 468 литров. 16-дюймовый экран на передней консоли.

Габариты — весьма внушительные, хоть это уже и не внедорожник, так как клиренс всего 16 см. В длину машина 4590 мм, в ширину — 1900, в высоту — 1685.

Двигатели — 147 и 190 лошадиных сил, коробки передач — либо «механика», либо робот. Расход топлива — 6,4 — 6,8 литров на 100 км в загородном цикле, 9,4 — 11,1 — в городском, 7,5 — 8,4 — в смешанном.

Аналогов по техническим характеристикам и интерьеру можно найти достаточно. Влюбиться в Jetour Dashing можно с первого взгляда именно за внешний вид и самоощущения за рулем этого красавца.

Цена вопроса

Цены на X90 Plus начинаются от 3 249 900, на Dashing - от 2 339 900. Более подробно узнать об ассортименте и комплектациях в Самаре можно в автосалоне «Альфа» по адресу: улица Новоурицкая, 22.

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