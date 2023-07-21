Влюбился с первого взгляда через приоткрытую дверь: самарец потерял ноги, но нашел любовь

Валерий и Наталья нашли друг друга в стенах геронтологического центра Фото: Наталья АРТЯКОВА

Любви все возрасты покорны - в Самарском областном геронтологическом центре на Мехзаводе это доказывают уже много десятков лет. Директор Центра Александр Тычкин за двадцать лет работы стал свидетелем более 30 регистраций брака среди своих подопечных. В конце августа 2023 года еще одна пара влюбленных готовятся узаконить свои отношения. В этом им помогают все сотрудники Центра. Журналист «КП-Самара» встретилась с будущими молодоженами, которые рассказали свою невероятную историю любви.

"До 10 лет не говорила по-русски"

Валерию Сучкову - 58 лет. Несколько лет назад он лишился обеих ног ниже колен - отморозил на рыбалке, и теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Судьба распорядилась так, что Валерий оказался в пансионате Сызрани, вдали от родного дома. Но оптимизма самарец не растерял и решил во что бы то ни стало перебраться обратно в Самару.

- Я тут родился и вырос, здесь живут мои родные. Поэтому когда все получилось и я узнал, что меня переводят в геронтологический центр в Самару, был очень рад, - признается Валерий.

Его будущая жена, Наталья Важорова, до десяти лет вовсе не говорила по-русски.

- Я родилась в Чувашии, там все мы общались на чувашском языке, - вспоминает Наталья. - Мне было всего десять, когда мы с родителями переехали жить в Шигоны. Мне пришлось учить русский язык уже на самарской земле.

За 47 лет жизни Наталье пришлось пережить немало испытаний. А несколько лет назад у женщины случился инсульт, из-за которого она оказалась прикована к кровати. Прогнозы врачей были не слишком утешительны, но, как оказалось, у судьбы на Наталь. были свои планы.

Пошел искать невесту товарищу, а влюбился сам

Наталья всю жизнь работала почтальоном в Шигонах, но когда несколько лет назад ее здоровье ухудшилось, и женщина лишилась возможности ходить, Наталью привезли в Сызранский пансионат для инвалидов. Там их пути с Валерием пересеклись впервые.

- Наташа тогда была лежачей. Как-то раз я ехал мимо ее комнаты, дверь была приоткрыта. Она лежала на кровати, лица не было видно, так как она что-то смотрела в ноутбуке. Но я сразу понял – это мое. С этого дня я навсегда потерял покой, - вспоминает Валерий.

Правда, познакомиться с таинственной незнакомкой, которая запала ему в душу, мужчина так и не успел. Буквально через несколько дней его перевели в Самару. Валерий сокрушался - дескать, неужели навсегда упустил свое счастье? И даже не подозревал, что Наталья очень скоро тоже окажется в стенах самарского Центра.

- Меня поселили к другому инвалиду в комнату. Мне он показался каким-то грустным, и я решил найти ему девушку, - смеется Валерий. – В соседней комнате жили девчонки, вот я и наведался к ним в гости в новогоднюю ночь.

Открыв дверь, инвалид-колясочник замер от изумления – это была она. Наталья точно так же лежала на кровати, он не мог не узнать ее. Галантный кавалер предложил дамам отметить праздник вместе и те согласились.

Поругался с соседкой и оставил неприятное впечатление

- Сначала Валерий мне не совсем понравился. В тот вечер он поругался с моей соседкой по комнате и оставил неприятное впечатление. Но после этой ночи мы начали общаться чаще, встречались на мероприятиях, пересекались в коридоре или по пути в столовую. С каждым днем Валерий открывался мне все больше и больше, и я влюбилась в него окончательно и бесповоротно, - признается Наталья.

Своенравный характер, оригинальное чувство юмора, начитанность и уверенность в себе Валерия покорили сердце Натальи. Окрыленная чувствами, получая взаимность и поддержку любящего мужчины, женщина буквально через полгода нахождения в Центре в Самаре встала на ноги.

- Я даже поверить не могу, что это возможно. Любовь действительно творит чудеса, - улыбается Наталья, а Валерий в это время нежно держит свою возлюбленную за руку.

Жить вместе - только после свадьбы

В Центре есть строгое правило – совместное проживание только после регистрации брака. Несмотря на то, что влюбленные ночуют в своих комнатах, все свободное время они проводят вместе. У Валерия есть любое хобби – он выращивает овощи прямо на подоконнике.

- У меня есть лавровое дерево, перцы, лук. Есть и цветы, вот, недавно только отцвел один из кактусов. Раньше не очень получалось, но когда в моей жизни появилась Наташа - вся зелень на подоконнике расцвела и заплодоносила. Это ли не чудо, - восхищается мужчина.

Женщина тоже не сидит без дела – Наталья вышивает картины разными техниками. Своими творениями она украшает комнату и дарит картины сотрудникам Геронтологического центра и проживающим. Молодожены шутят – и покушать есть, и уютно в доме будет.

Готовятся к торжеству всем Центром

Сотрудники геронтологического центра счастливы за новобрачных и всеми силами поддерживают их. Сейчас идет активная подготовка к свадебной церемонии: юрист помог подать документы в ЗАГС Красноглинского района, директор - найти визажистов и парикмахеров к дате, а в скором времени Наталья вместе с приглашенным стилистом поедет выбирать свадебное платье.

- Только не белое, - категорически говорит невеста.

- Может, голубое, милая? – ласково обращается к ней Валерий.

- Хм, а может все-таки красное? – смеется Наталья.

- Ну, нет. Я что, бык, чтобы на красную тряпку бросаться. Хотя ты будешь великолепна в любом платье, - говорит жених.

Регистрация брака Натальи и Валерия пройдет в торжественной обстановке на территории Центра. По словам директора, планируется пригласить сотрудника ЗАГСа для проведения выездной регистрации новобрачных. В Центре уже стало традицией чествовать молодоженов большим караваем и шампанским. Предыдущая невеста из центра передала «эстафету» в виде свадебного букета Наталье, а после росписи букет будет ждать новую невесту. Эта традиция появилась в геронтологическом центре недавно, но, по словам дирекции, будет продолжаться из года в год.