Влюбился с первого взгляда через приоткрытую дверь: самарец потерял ноги, но нашел любовь

Валерий и Наталья нашли друг друга в стенах геронтологического центра
Фото: Наталья АРТЯКОВА
Любви все возрасты покорны - в Самарском областном геронтологическом центре на Мехзаводе это доказывают уже много десятков лет. Директор Центра Александр Тычкин за двадцать лет работы стал свидетелем более 30 регистраций брака среди своих подопечных. В конце августа 2023 года еще одна пара влюбленных готовятся узаконить свои отношения. В этом им помогают все сотрудники Центра. Журналист «КП-Самара» встретилась с будущими молодоженами, которые рассказали свою невероятную историю любви.
Валерию Сучкову - 58 лет. Несколько лет назад он лишился обеих ног ниже колен - отморозил на рыбалке, и теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Судьба распорядилась так, что Валерий оказался в пансионате Сызрани, вдали от родного дома. Но оптимизма самарец не растерял и решил во что бы то ни стало перебраться обратно в Самару.
- Я тут родился и вырос, здесь живут мои родные. Поэтому когда все получилось и я узнал, что меня переводят в геронтологический центр в Самару, был очень рад, - признается Валерий.
Его будущая жена, Наталья Важорова, до десяти лет вовсе не говорила по-русски.
- Я родилась в Чувашии, там все мы общались на чувашском языке, - вспоминает Наталья. - Мне было всего десять, когда мы с родителями переехали жить в Шигоны. Мне пришлось учить русский язык уже на самарской земле.
За 47 лет жизни Наталье пришлось пережить немало испытаний. А несколько лет назад у женщины случился инсульт, из-за которого она оказалась прикована к кровати. Прогнозы врачей были не слишком утешительны, но, как оказалось, у судьбы на Наталь. были свои планы.
Наталья всю жизнь работала почтальоном в Шигонах, но когда несколько лет назад ее здоровье ухудшилось, и женщина лишилась возможности ходить, Наталью привезли в Сызранский пансионат для инвалидов. Там их пути с Валерием пересеклись впервые.
- Наташа тогда была лежачей. Как-то раз я ехал мимо ее комнаты, дверь была приоткрыта. Она лежала на кровати, лица не было видно, так как она что-то смотрела в ноутбуке. Но я сразу понял – это мое. С этого дня я навсегда потерял покой, - вспоминает Валерий.
Правда, познакомиться с таинственной незнакомкой, которая запала ему в душу, мужчина так и не успел. Буквально через несколько дней его перевели в Самару. Валерий сокрушался - дескать, неужели навсегда упустил свое счастье? И даже не подозревал, что Наталья очень скоро тоже окажется в стенах самарского Центра.
- Меня поселили к другому инвалиду в комнату. Мне он показался каким-то грустным, и я решил найти ему девушку, - смеется Валерий. – В соседней комнате жили девчонки, вот я и наведался к ним в гости в новогоднюю ночь.
Открыв дверь, инвалид-колясочник замер от изумления – это была она. Наталья точно так же лежала на кровати, он не мог не узнать ее. Галантный кавалер предложил дамам отметить праздник вместе и те согласились.
- Сначала Валерий мне не совсем понравился. В тот вечер он поругался с моей соседкой по комнате и оставил неприятное впечатление. Но после этой ночи мы начали общаться чаще, встречались на мероприятиях, пересекались в коридоре или по пути в столовую. С каждым днем Валерий открывался мне все больше и больше, и я влюбилась в него окончательно и бесповоротно, - признается Наталья.
Своенравный характер, оригинальное чувство юмора, начитанность и уверенность в себе Валерия покорили сердце Натальи. Окрыленная чувствами, получая взаимность и поддержку любящего мужчины, женщина буквально через полгода нахождения в Центре в Самаре встала на ноги.
- Я даже поверить не могу, что это возможно. Любовь действительно творит чудеса, - улыбается Наталья, а Валерий в это время нежно держит свою возлюбленную за руку.
В Центре есть строгое правило – совместное проживание только после регистрации брака. Несмотря на то, что влюбленные ночуют в своих комнатах, все свободное время они проводят вместе. У Валерия есть любое хобби – он выращивает овощи прямо на подоконнике.
- У меня есть лавровое дерево, перцы, лук. Есть и цветы, вот, недавно только отцвел один из кактусов. Раньше не очень получалось, но когда в моей жизни появилась Наташа - вся зелень на подоконнике расцвела и заплодоносила. Это ли не чудо, - восхищается мужчина.
Женщина тоже не сидит без дела – Наталья вышивает картины разными техниками. Своими творениями она украшает комнату и дарит картины сотрудникам Геронтологического центра и проживающим. Молодожены шутят – и покушать есть, и уютно в доме будет.
Сотрудники геронтологического центра счастливы за новобрачных и всеми силами поддерживают их. Сейчас идет активная подготовка к свадебной церемонии: юрист помог подать документы в ЗАГС Красноглинского района, директор - найти визажистов и парикмахеров к дате, а в скором времени Наталья вместе с приглашенным стилистом поедет выбирать свадебное платье.
- Только не белое, - категорически говорит невеста.
- Может, голубое, милая? – ласково обращается к ней Валерий.
- Хм, а может все-таки красное? – смеется Наталья.
- Ну, нет. Я что, бык, чтобы на красную тряпку бросаться. Хотя ты будешь великолепна в любом платье, - говорит жених.
Регистрация брака Натальи и Валерия пройдет в торжественной обстановке на территории Центра. По словам директора, планируется пригласить сотрудника ЗАГСа для проведения выездной регистрации новобрачных. В Центре уже стало традицией чествовать молодоженов большим караваем и шампанским. Предыдущая невеста из центра передала «эстафету» в виде свадебного букета Наталье, а после росписи букет будет ждать новую невесту. Эта традиция появилась в геронтологическом центре недавно, но, по словам дирекции, будет продолжаться из года в год.